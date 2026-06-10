JI BLUEのサッカー日本代表応援ソング、2冠 嵐ツアー最終公演披露曲が3作TOP10入り【オリコンランキング】
JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニットで、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUE,JO1,INI（ジェイアイ ブルー、ジェイオーワン、アイエヌアイ）のシングル「景色」が、6月10日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、1位を獲得した。週間ポイントは27万4373PT。
【動画】JI BLUE「景色」ミュージックビデオ
本作は、最新の6月15日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか最新の「オリコン週間合算シングルランキング」には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐のツアー最終公演で披露された楽曲3作品がTOP10入り。6位に、同日付「週間ストリーミングランキング」1位を獲得した「Five」、7位に「Happiness」、10位に「Love so sweet」がランクインしており、いずれも前週6月8日付から大きく順位を上げた。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞
本作は、最新の6月15日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか最新の「オリコン週間合算シングルランキング」には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐のツアー最終公演で披露された楽曲3作品がTOP10入り。6位に、同日付「週間ストリーミングランキング」1位を獲得した「Five」、7位に「Happiness」、10位に「Love so sweet」がランクインしており、いずれも前週6月8日付から大きく順位を上げた。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞