患者が自分に合う病院を選びやすくなる「かかりつけ医機能報告制度」が、2025年4月から実施されています。そんな中で、30年以上にわたり高齢者医療の現場に携わってきた和田秀樹先生は「医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません」と指摘します。そこで今回は和田先生の著書『医者の言うことを聞いてはいけない』より一部を抜粋し、和田先生による「本当に長生きできる」心得をご紹介します。

【書影】医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません。和田秀樹『医者の言うことを聞いてはいけない』

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いい医者の見分けかた

どんな医者だったらいいのかと言うと、これは、確かにいろいろな意見があると思います。

私が絶対条件として第一に挙げるのは、「質問したらちゃんと答えてくれる医者」です。

無視したり、誤魔化したり、ましてやキレたりする医者は言語道断です。

絶対にやめたほうがいいでしょう。

ドクターショッピング

さて、いい医者の見分けかたですが、極論を言えば、「いい医者に巡り合うまで諦めるな」ということだと思います。一つめの病院の診察に満足がいかず、二つめの病院へ行ったけれど同じようなことを言われ、また別の病院へ行くのを繰り返すことをドクターショッピングといいます。

ドクターショッピングについては、マスコミがよくないイメージを植えつけてしまったのですが、私は日本の医療をよくするためにも、賢いドクターショッピングならありだと思っています。

ある程度、医者の数がそろっている地域であれば、ドクターショッピングをして、自分の考えかたを受け入れてくれる医者かどうかを探るのは、いけないことではありません。患者である自分が医者を選ぶという姿勢で行くのです。

そして、よさそうな医者だなと思ったら、薬について話してみましょう。これが一番わかりやすい方法です。

薬の話をしてみる

本来、薬は体調を改善するためのものです。だから、薬を飲んで少しでも具合が悪くなったら、それは悪い結果ということなのです。そのことを大前提としてください。薬に対しての疑問や心配を医者に訴えてみてください。

そのときに、「それでも、これはいい薬だから続けましょう」「薬をやめて死にたくないでしょう」なんて取り合ってくれないようなら、その病院、その医者はやめておくべきです。患者さんのＱＯＬについて、まったく考えていない証拠です。そのような医者が良心的に、一人ひとりの具合を診てくれるはずがありません。



（写真提供：Photo AC）

まともな医者なら、「薬が合わなかったのかもしれませんね」などと言ってくれて、「ほかの薬を試しましょう」とか「お薬を減らしていきましょうか」とか、何かしらの対応をしてくれるものです。そういった医者ならば、いい医者と言える可能性が高くなります。

患者さんの話をろくに聞かずに「薬を飲み続けなさい」なんて言う医者は、患者さんをちゃんと診ていないヘボです。つき合うのをやめたほうがいいでしょうね。

加えて、医者も人間だということを忘れてはいけません。どうしても相性というものがあります。話をしていて、「この人は話しやすいな」「この人に会うと気持ちがいいな」などと感じる医者なら、それだけで合格点です。そのうえで、薬の話をしてみるといいと思います。

自分にとっての名医

いずれにしても、「嫌だな」と感じたら、さっさと次の病院を探すことです。病院や医者に気を遣う必要なんてありません。そもそも、気後れするような医者になど、端からかからないほうがいいのです。

医者との関係性を壊したくないから、セカンドオピニオンを切り出せないという話もよく聞きます。でも、「なんだ、コイツ」と医者に思われるぐらいのほうがいいのです。うるさい患者だと認識されたら、むしろこっちのもの。医者は手を抜けなくなります。いい人でいては、病院では負けです。「ミスをしても訴えられない患者だから、手を抜こう」と思われてしまいます。びくびくする必要はありません。

聞く耳を持つという点においては、年齢が若い医者もおすすめです。最近の若い医者は柔軟で、患者さんのことを理解しようと歩み寄る姿勢を持っています。自分の生きかたや哲学をちゃんと伝えておけば、「では、その方向で努力しましょう」と言ってくれると思います。

妥協は禁物です。時間と手間はかかるけれど、そのうち「自分にとっての名医」が見つかります。大切なのは「医者が言うことは絶対ではない」ということです。医者とのつき合いは「自己決定」でいいのです。勇気を出して、強気で行きましょう。あなたの後ろには、和田秀樹がいつもついていますよ。

※本稿は、『医者の言うことを聞いてはいけない』（興陽館）の一部を再編集したものです。