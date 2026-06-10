卒業発表から2日…純烈・白川裕二郎、3億円あったら「ソロコンサートやりたい」→「しかも…」計画案にツッコミ
歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が10日、NHK大阪ホールで開かれた「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の抽せん会にゲストとして登場した。「3億円あったら」という質問にユーモアたっぷりに回答した。
【写真】卒業発表後初！ファンの前で笑顔をみせる純烈
純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時からのメンバーで甘いフェイスと魅惑の歌声でファンを魅了してきた。なお、グループは新メンバーオーディションを開催することも公表した。
今回白川卒業後、初めてファンの前に登場した純烈。「ドリームジャンボ宝くじ」1等の番号を決める抽せんに参加。おなじみのオレンジの衣装に身にまとって登場すると、1等の番号が決まったかのような歓声が響いた。酒井は「白川さんが卒業した直後でございまして」と切り出し「いろいろあれですけど、きょうは3人力を合わせてきっちりと押させていただきます」と笑顔であいさつした。
大役の後、「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の1等が3億円ということにちなみ、3億円の使い道でトーク。白川は「こういった素敵な会場でソロコンサートやりたいですね」とにこり。「でも、お客さんは一人だけ。しかも（費用も）折半です」と付け加え、酒井から「3億円あるやないか！」とツッコまれ、笑いを誘った。
【写真】卒業発表後初！ファンの前で笑顔をみせる純烈
純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時からのメンバーで甘いフェイスと魅惑の歌声でファンを魅了してきた。なお、グループは新メンバーオーディションを開催することも公表した。
大役の後、「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の1等が3億円ということにちなみ、3億円の使い道でトーク。白川は「こういった素敵な会場でソロコンサートやりたいですね」とにこり。「でも、お客さんは一人だけ。しかも（費用も）折半です」と付け加え、酒井から「3億円あるやないか！」とツッコまれ、笑いを誘った。