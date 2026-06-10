TREASURE、週間音楽ランキング2冠 嵐のベストアルバムが6年8ヶ月ぶりTOP10入り【オリコンランキング】
グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）の最新アルバム『NEW WAV』（ニューウェイブ）が、6月10日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント8万9522PTで自身通算5作目の1位を獲得。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
そのほか、2019年6月発売の嵐のオールタイムベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が、前週6月8日付の33位から8位に急上昇。2019年10月7日付以来、6年8ヶ月ぶりにTOP10入り。本作は、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で2位にランクイン。ダウンロード、ストリーミングのポイントが好調で、順位を大きく伸ばした。
本作には、同日付「オリコン週間ストリーミングランキング」3位の「Love so sweet」や、同4位の「Happiness」なども収録されている。累積ポイントは248万8006PTとなり、累積ポイント歴代2位の記録をさらに伸ばした。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
そのほか、2019年6月発売の嵐のオールタイムベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が、前週6月8日付の33位から8位に急上昇。2019年10月7日付以来、6年8ヶ月ぶりにTOP10入り。本作は、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で2位にランクイン。ダウンロード、ストリーミングのポイントが好調で、順位を大きく伸ばした。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞