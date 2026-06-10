Aぇ！group末澤誠也（31）が9日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。メンバーが脱退した当時の心境について語る一幕があった。

今回の番組では、グループ最年長の末澤と、最年少の佐野晶哉（24）が、それぞれ長野県木曽郡上松町と、福島県二本松市でロケを行った。

末澤は「来ましたね、ついに。相席食堂に末澤誠也が来ました」と笑顔で登場すると、「割と僕、下積みが長いタイプで、デビューまで15年かかってるんで。僕、29歳でデビューしたんですよ。事務所最年長デビューなんで、辞めんでよかったなって今、めちゃくちゃ思ってます」と意気込んだ。

VTRを見ていた千鳥ノブ（46）は「（お笑いコンビの）錦鯉ぐらい遅いやん、売れるのが。いや、頑張ったね」と思わず拍手。大悟（46）も「29（歳で）デビューで、もう31か。後輩がどんどん先に行って…大変やったやろうな」と思いをはせ、ノブが「根性あるな、とは思っててんけど、苦労してたんやね」と同調した。

ロケでは、末澤が地元の食堂を訪れると、居合わせた女性の2人連れが末澤に気付いた。末澤は「分かりますか。うれしい」と喜んだものの、2人がSixTONESとSnow Manのファンであると知り、「はいはい。よく聞く名前ですね」と苦笑した。

また、地元の人の勧めで町内の名所「寝覚の床」を訪れた際には、広がる風景を眺めながら、グループの話題に。スタッフから「辞めようと思ったことはあるんですか？」と聞かれると、「ありましたね。マネジャーに『辞めます』って言った時もありますし」と明かした。

Aぇ！groupでは、これまでメンバーが2人脱退し、現在は4人体制に。「結構、僕ポジティブなんで。（気持ちが）落ちるとか、あんまりないタイプの人間なんですよ。なんですけど、まあ落ちは落ちましたね、やっぱり」とメンバーが脱退した当時の心境を述懐。

「その時のファンの人らの言葉やったりとか、思いがすごい、いろんなところから…それに、すごい助けられたなっていうのは、めっちゃあります」とファンの支えに感謝した。

普段はグループのツッコミ役の末澤が静かなトーンで語る様子に、ノブは「ライブDVDの特典映像かい！ えらい、しっとり語りよるけど」とツッコミを入れて笑いを誘い、大悟は「応援してやらんとあかん」と話していた。