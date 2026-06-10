テクニカルポイント ドル円 10日線が160円割れに控える
161.53 エンベロープ1%上限（10日間）
160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.36 現値
159.93 10日移動平均
159.78 一目均衡表・転換線
159.38 21日移動平均
158.33 エンベロープ1%下限（10日間）
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.81 100日移動平均
157.75 一目均衡表・基準線
157.63 一目均衡表・雲（下限）
155.66 200日移動平均
10日移動平均線が159.93円と160円割れすぐに控えており目先のポイント。
160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.36 現値
159.93 10日移動平均
159.78 一目均衡表・転換線
159.38 21日移動平均
158.33 エンベロープ1%下限（10日間）
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.81 100日移動平均
157.75 一目均衡表・基準線
157.63 一目均衡表・雲（下限）
155.66 200日移動平均
10日移動平均線が159.93円と160円割れすぐに控えており目先のポイント。