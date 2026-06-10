161.53　エンベロープ1%上限（10日間）
160.72　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.36　現値
159.93　10日移動平均
159.78　一目均衡表・転換線
159.38　21日移動平均
158.33　エンベロープ1%下限（10日間）
158.04　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.81　100日移動平均
157.75　一目均衡表・基準線
157.63　一目均衡表・雲（下限）
155.66　200日移動平均

10日移動平均線が159.93円と160円割れすぐに控えており目先のポイント。