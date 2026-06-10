テクニカルポイント ドル円 10日線が160円割れに控える テクニカルポイント ドル円 10日線が160円割れに控える

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161.53 エンベロープ1%上限（10日間）

160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.36 現値

159.93 10日移動平均

159.78 一目均衡表・転換線

159.38 21日移動平均

158.33 エンベロープ1%下限（10日間）

158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.88 一目均衡表・雲（上限）

157.81 100日移動平均

157.75 一目均衡表・基準線

157.63 一目均衡表・雲（下限）

155.66 200日移動平均



10日移動平均線が159.93円と160円割れすぐに控えており目先のポイント。

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