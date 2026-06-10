右太もも裏の張りでチームを離脱中のホワイトソックス・村上宗隆内野手の最新姿が公開された。

元日本ハムの杉谷拳士氏が１０日までにインスタグラムを更新。「【Ｃｈｉｃａｇｏ Ｗｈｉｔｅ Ｓｏｘ】ホワイトソックス・村上宗隆選手と」と記し、米イリノイ州シカゴにあるＷソックス本拠・レートフィールドで私服のＴシャツに短パン姿の村上と撮影した２ショットをアップした。

「今回はリハビリ中ということもあり、プレーする姿を見ることは叶（かな）いませんでしたが、お会いできただけでも特別な時間でした」と杉谷氏。それでも「苦しい時期を乗り越え、再びグラウンドで躍動する姿を見られる日を楽しみにしています。次回は豪快なスイングや全力プレーをこの目に焼き付けたい。これからもずっと応援しています」とエールを送った。

この投稿には「元気でなによりです」「復帰楽しみにしております」「村上君久々に見れて嬉（うれ）しいです」「可愛いＴシャツ着てますね」「村上選手だぁ」などと歓喜するファンの声が寄せられている。

村上は５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で、二塁へのゴロで一塁を走り抜けた際に右太もも裏を痛めてそのまま途中交代。同箇所の筋損傷のため全治４〜６週間と診断されて１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。