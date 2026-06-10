ラグビーの男子１５人制で今夏の日本代表活動に参加する選手が１０日、発表され、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が都内で会見。冒頭、４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征での試合中に、現地審判団へ不適切な発言があったとして６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛処分を受けたことについて「この度は、ラグビーに対する敬意を欠く行動をとってしまい、お詫びを申し上げます」と謝罪した。

日本協会によれば、ジョーンズＨＣはＵ２３日本代表遠征での３試合において、審判への不服を申し立てる際に不適切な発言を行った。ジョーンズＨＣは発言した理由について「レフェリーの判断に不公平さが垣間見られ、ハーフタイムに（不適切な）発言をしてしまった。それに対しては謝罪している」と説明。「その件はいったん終わったと自分では思っている。意識は次のイタリア戦に向いている」とした。

今回の問題は、ジョーンズＨＣの発言を問題視したオーストラリア協会から報告を受け、日本協会が同ＨＣと代表スタッフにヒアリング。事実確認を行い、協会の倫理および処分規定に照らし、処分に至ったとしている。会見に同席した日本代表の永友洋司チームディレクターは「（ジョーンズＨＣに）注意ができなかったのは私にも責任がある。そこはエディーさんとも話して、今後の改善について話をしている」と説明した。

ジョーンズＨＣは、５日までの６週間の指導自粛と４試合への参加、関与の停止処分を受けた。日本は、リーグワンのレギュラーシーズンで敗退したチームや大学生らで構成される「ＪＡＰＡＮ ＸＶ（フィフティーン）」が日本選抜として５月に香港選抜と２試合を行った。今後はリーグワンのプレーオフ出場組も合流し、２７日に「リポビタンＤチャレンジカップ」でマオリ・オールブラックス（パロマ瑞穂スタジアム）戦が行われる。７月４日に「ネーションズチャンピオンシップ」で日本―イタリア戦（秩父宮）が行われるが、ジョーンズＨＣはこの一戦まで試合への帯同ができない。

５月のＪＡＰＡＮ ＸＶの活動では、ニール・ハットリー氏がヘッドコーチ代理を務めていた。