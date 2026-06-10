お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が9日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。スタジオゲストの中で一番付き合いたい芸人について語った。

同番組には「見取り図」リリー、「レインボー」池田直人、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「ガクテンソク」奥田修二、水田信二、「エバース」佐々木隆史、「ニッポンの社長」辻皓平が集結。この7人から、熊元は「付き合いたい順位」をランク付けした。

熊元は付き合いたい芸人1位に辻を選択。「前回出させてもらった時に、私の好きなタイプの人がデートとかで町を歩いてたら、急にバーンって草むらの方に突き飛ばす人って言った。実際にやってくれたのが辻さんだった」とまさかの理由を発表し、スタジオを爆笑させた。

熊元は「お酒飲んでたっていうのもあるんですけど、大阪歩いてたら、急に辻さんがバーンって土まみれのところに突き飛ばした。ここまでやと嫌な先輩になるんですけど、“辻さん泥々じゃないですか、いい加減にしてくださいよ”って言ったら、辻さんが喜んでるってちゃんと思ってくれてもう1回バーンって」と明かした。スタジオからは「最低！」「辻ヤバい！」と非難の声が上がるも、ドMの熊元は満面の笑みだった。辻は「覚えてないです。ベロベロで」と話した。

北海道でも同じようなことがあったという。熊元の独特すぎる感性にスタジオは困惑。MCで元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳が「ぞんざいに扱ってほしいんだもんね？」と確認すると、熊元は「そうなんですよ。私がほんまに嫌がってないよっていうのを察してくれたので」と答えた。淳が「2回目の方がゾクゾクするの？」と聞くと、「そうです。私の事、分かってくれてるっていうのももちろんそうですけど、2回目の方が強いんですよ」と興奮した様子だった。

辻が「『THE W』の前にネタ相談とか始球式でめっちゃ野球教えたりしたのもあるよな？」と聞くと、「それはマジでないです」ときっぱり否定した。