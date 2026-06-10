◇インターリーグ ホワイトソックス6―5ブレーブス（2026年6月9日 シカゴ）

ホワイトソックスの打撃部門ナンバーワンの有望株がデビュー戦で歴史的な大仕事を成し遂げた。9日（日本時間10日）にメジャー昇格を果たしたブレーデン・モンゴメリー外野手（23）が同日のブレーブス戦に「6番・右翼」でスタメン出場。メジャーデビュー戦でサヨナラ本塁打を放つ離れ業をやってのけた。

4―5で迎えた延長10回、期待の有望株が球場の大興奮を呼び起こした。2死三塁の場面で打席に入ると、ブレーブスの守護神・イグレシアスがカウント0―1から投じたチェンジアップをフルスイング。打球は大歓声を乗せ、左翼のブルペンへと着弾。敗戦まであと1アウトの場面で飛び出した新人の起死回生の一発。総立ちの観客は大歓声を送り、上空には花火も上がった。モンゴメリーは感無量の表情でダイヤモンドを一周。本塁で待ち受けるチームメートの歓喜の輪に飛び込んでいった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によるとメジャーデビューの試合でサヨナラ本塁打を放ったのは15年のカルロス・ペレス（エンゼルス）以来、10年ぶりでMLB史上5人目。試合後、中継局の「CHSN」はインタビューを受けるモンゴメリーの様子を公式Xに投稿。「ただただ、現実離れした感覚でした。観客が叫んでいるのが見えて、特別な瞬間でした」と初々しいコメントを残した。歴史的な一発にチームメートも、本拠に詰めかけた観客も興奮はいつまでも冷めやらなかった。

モンゴメリーは2024年にエースのギャレット・クロシェットをレッドソックスへ放出した大型トレードでホワイトソックスに移籍した獲得した選手の1人。同トレードではチェイス・マイドロス内野手、カイル・ティール捕手、ウィケルマン・ゴンサレス投手もホワイトソックスへ移籍しており、3選手はいずれもすでにメジャーデビューを果たしている。

テキサスA＆M大出身のモンゴメリーは、2024年ドラフトでレッドソックスから全体12位指名を受けた有望株。強打と高い出塁能力を兼ね備え、将来の中軸候補として期待されている。村上宗隆、コルソン・モンゴメリー、ミゲル・バルガス、サム・アントナッチ、ドルー・ロモら将来性豊かな若手が活躍するチームに、また一人、期待の若手が加わった。