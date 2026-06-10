クレステックが後場強含む、２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

クレステック<7812.T>が後場に入り強含みで推移している。午前１１時３０分ごろに２６年６月期の連結業績予想について、売上高を１７６億６９００万円から１８１億８０００万円（前期比３．２％減）へ、営業利益を１２億２４００万円から１３億５４００万円（同２．７％増）へ、純利益を８億２５００万円から１０億３２００万円（同４０．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６１円から６３円へ引き上げ年間配当予想を１０４円（前期７６円）としたことが好感されている。



第３四半期までの業績が好調だったことに加えて、懸念していた第４四半期も中国地域で医薬品メーカーとの取引が引き続き回復傾向にあるほか、欧州を中心に主要顧客との取引が安定的に推移し堅調に利益を確保していることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS