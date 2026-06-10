便利で味深まる！油揚げを落としぶたのようにして煮る「手羽中となすのきつね煮」
【画像で見る】油揚げをおいしくいただく煮物「手羽中となすのきつね煮」
物価の上昇する中、比較的お手頃価格で手に入りやすい「油揚げ」の活用がおすすめです。今回ご紹介するきつね煮は、油揚げを落としぶたのようにのせ、こうばしく焼いた肉となすに味をしみ渡らせるレシピです。
■手羽中となすのきつね煮
油揚げをのせて煮るから全体に味がしみる
【材料・2人分】
油揚げ...3枚
とり手羽中...6本
めんつゆ（3倍濃縮）...大さじ3
サラダ油
【作り方】
1．なすは縦半分に切って皮に5mm間隔で斜めに浅く切り目を入れる。油揚げはペーパータオルではさんで油けと水けを吸い取り、縦4等分に切る。手羽中は骨に沿って1本切り込みを入れて開く。
2．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、手羽中を皮目を下にして並べる。約2分焼いて上下を返し、あいているところになすを皮を下にして並べる。なすに油をからめるように約2分焼き、なすの上下を返してさっと焼く。
3．水2カップ、めんつゆを加える。油揚げを落としぶたのように広げてのせ、約7分煮る。
（レシピ考案／郄山かづえ 1人分391kcal／塩分2.7g）
※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
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落としぶたのような油揚げの意外な活用法で、手羽中のうま味がじゅわっとしみる！
撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美