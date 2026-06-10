長谷川あかりさんの「夏のベジカレー」。お酢×野菜のうまみで大満足！


【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ

「野菜をたっぷり摂りたいけれど、あれこれ作るのは大変……」と献立に悩む日はありませんか？そんな時に頼りになるのが、人気料理家・長谷川あかりさん流の「ベジカレー」です。肉ではなく、大豆を使ったヘルシーなカレーのポイントは、煮込む時に加える酢。野菜の甘みが引き立ち、驚くほど深いうまみとコクが生まれますよ。この時期にうれしい、酢のはたらきについてもあわせてお届けします。

長谷川あかりさん


教えてくれたのは…

▷長谷川あかりさん

人気急上昇中の料理家・管理栄養士。なんでもない日を幸せにする、最小限の材料で作れる、シンプルで豊かなレシピを提案。X（旧Twitter）@akari_hasegawa

■夏の食卓には酢が欠かせないワケ

酢にはいろいろな効果があるとされますが、とくに夏にうれしいのは次の3点です。

疲労回復をサポート

酢に含まれるクエン酸が疲労物質である乳酸を分解。代謝を活発にすることで、スタミナアップにつながります。

減塩効果でむくみを解消

塩分控えめでも酢を使えば、味にメリハリが。体内に余分な水分をためることが防げるので、むくみ解消効果が期待できます。

食欲増進＆消化の促進に

酢のさっぱりとした酸味で、夏バテ気味のときでも食が進みます。また、唾液量が増えて、消化吸収がよくなる効果も。

では、そんな酢のパワーを活かした、長谷川さんご自慢のレシピを紹介します！

■夏のベジカレー

酢で味に深みが出るから肉を入れなくても満足度アップ！

夏のベジカレー


【材料・2人分】＊1人分514kcal／塩分1.7g

・大豆の水煮・・・ 80g

・玉ねぎ ・・・1個

・ピーマン・・・ 5〜6個

・なす ・・・2個

・トマト・・・ 大1個（約250g）

・バジル ・・・20枚

■ A

　└酢・・・ 小さじ2

　└水 ・・・1カップ

■B

　└カレー粉 ・・・大さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/2〜2/3

・温かいご飯・・・ 適量

オリーブ油　塩

【作り方】

1．玉ねぎは縦薄切りにする。ピーマンとなすは小さめの乱切りに、トマトは小さめの一口大に切る。

2．鍋にオリーブ油大さじ1を中火で熱し、玉ねぎと塩ひとつまみを入れて約5分炒める。ピーマンと塩ひとつまみを加え、さらに約5分炒める。

3．なす、トマト、塩ひとつまみを加えて、トマトから水分が出るまで炒め、Aを加える。煮立ったらふたをし、途中、時々混ぜながら弱めの中火で約30分煮る。

4．なすと、トマトを軽く潰しながら混ぜ、Bを加えて混ぜる。バジルをちぎり入れ、大豆を加えてさっと混ぜる。器にご飯を盛ってかけ、オリーブ油少々をかける。

※酢は摂取し過ぎると胃に負担をかけることがあるので、1日に大さじ1〜1と1/2杯程度までを目安にしてください。

＊　＊　＊

酢のコクとカレーのスパイスで、お疲れ気味のからだも喜ぶこと間違いなし。手軽に作れるのに食べごたえも十分な一皿を、ぜひレパートリーに加えてみてください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／長谷川あかり　撮影／田村昌裕　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々／菅野直子