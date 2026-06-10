長谷川あかりさんに聞いた「夏のベジカレー」。お酢×野菜のうまみで大満足！
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「野菜をたっぷり摂りたいけれど、あれこれ作るのは大変……」と献立に悩む日はありませんか？そんな時に頼りになるのが、人気料理家・長谷川あかりさん流の「ベジカレー」です。肉ではなく、大豆を使ったヘルシーなカレーのポイントは、煮込む時に加える酢。野菜の甘みが引き立ち、驚くほど深いうまみとコクが生まれますよ。この時期にうれしい、酢のはたらきについてもあわせてお届けします。
教えてくれたのは…
▷長谷川あかりさん
人気急上昇中の料理家・管理栄養士。なんでもない日を幸せにする、最小限の材料で作れる、シンプルで豊かなレシピを提案。X（旧Twitter）@akari_hasegawa
■夏の食卓には酢が欠かせないワケ
酢にはいろいろな効果があるとされますが、とくに夏にうれしいのは次の3点です。
疲労回復をサポート
酢に含まれるクエン酸が疲労物質である乳酸を分解。代謝を活発にすることで、スタミナアップにつながります。
減塩効果でむくみを解消
塩分控えめでも酢を使えば、味にメリハリが。体内に余分な水分をためることが防げるので、むくみ解消効果が期待できます。
食欲増進＆消化の促進に
酢のさっぱりとした酸味で、夏バテ気味のときでも食が進みます。また、唾液量が増えて、消化吸収がよくなる効果も。
では、そんな酢のパワーを活かした、長谷川さんご自慢のレシピを紹介します！
■夏のベジカレー
酢で味に深みが出るから肉を入れなくても満足度アップ！
【材料・2人分】＊1人分514kcal／塩分1.7g
・大豆の水煮・・・ 80g
・玉ねぎ ・・・1個
・ピーマン・・・ 5〜6個
・なす ・・・2個
・トマト・・・ 大1個（約250g）
・バジル ・・・20枚
■ A
└酢・・・ 小さじ2
└水 ・・・1カップ
■B
└カレー粉 ・・・大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/2〜2/3
・温かいご飯・・・ 適量
オリーブ油 塩
【作り方】
1．玉ねぎは縦薄切りにする。ピーマンとなすは小さめの乱切りに、トマトは小さめの一口大に切る。
2．鍋にオリーブ油大さじ1を中火で熱し、玉ねぎと塩ひとつまみを入れて約5分炒める。ピーマンと塩ひとつまみを加え、さらに約5分炒める。
3．なす、トマト、塩ひとつまみを加えて、トマトから水分が出るまで炒め、Aを加える。煮立ったらふたをし、途中、時々混ぜながら弱めの中火で約30分煮る。
4．なすと、トマトを軽く潰しながら混ぜ、Bを加えて混ぜる。バジルをちぎり入れ、大豆を加えてさっと混ぜる。器にご飯を盛ってかけ、オリーブ油少々をかける。
※酢は摂取し過ぎると胃に負担をかけることがあるので、1日に大さじ1〜1と1/2杯程度までを目安にしてください。
＊ ＊ ＊
酢のコクとカレーのスパイスで、お疲れ気味のからだも喜ぶこと間違いなし。手軽に作れるのに食べごたえも十分な一皿を、ぜひレパートリーに加えてみてください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／長谷川あかり 撮影／田村昌裕 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々／菅野直子