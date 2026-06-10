株式会社焦点工房は6月10日（水）、交換レンズ製品で知られる銘匠光学 TTArtisanの巾着カメラバッグ「TT-KCP」を発売した。直販価格は2,880円。

日常の装いになじみやすいシンプルなデザインと、やわらかな素材感を特徴とする巾着型のカメラバッグ。ベージュを基調にブラウンのアクセントを効かせたカラーリングを採用し、いかにもカメラバッグという外観を避けることで、普段使いのバッグ感覚で手軽に機材を持ち歩けるよう企画された。

機材をスムーズに出し入れできるよう、バッグの開口部を広く設計。内部にはクッション性のある取り外し可能な底板を備えるほか、カメラバッテリーやアクセサリーの整理に便利な内ポケットを2つ配置している。内装にはフロッキング加工（起毛加工）を施した布地を採用した。

外装にはPUレザーを使用してメンテナンス性に配慮。レザーステッチ仕上げを施すことで耐久性とデザイン性を両立した。

手持ちと肩掛けの2WAYで使い分けられるショルダーストラップが付属する。このショルダーストラップはバッグから取り外してカメラ本体に装着し、カメラストラップとして単体で活用することも可能としている。

長さ15cm、幅14cm以内の小型から中型クラスのカメラのほか、小型のドローンやアクションカメラなどの収納に対応する。

主な素材：PUレザー、起毛加工布地（フロッキング加工） 色：ベージュ 収納対応サイズ：長さ15cm以内・幅14cm以内の小型～中型カメラ、コンパクトドローン、アクションカメラなど 外形寸法：16×22×11cm 質量：162g（ショルダーストラップ除く）