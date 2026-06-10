10日13時現在の日経平均株価は前日比922.86円（-1.41％）安の6万4493.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は839、値下がりは681、変わらずは38。



日経平均マイナス寄与度は502.83円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が207.57円、ＴＤＫ <6762>が84.98円、ファナック <6954>が56.82円、フジクラ <5803>が55.31円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を314.77円押し上げている。次いでファストリ <9983>が52.29円、スクリン <7735>が23.73円、リクルート <6098>が17.60円、中外薬 <4519>が14.78円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は不動産で、以下、小売、サービス、建設と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、情報・通信が並んでいる。



※13時0分0秒時点



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