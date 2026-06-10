バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は10日から中国・臨沂でプール3第1週が行われる。世界ランキング7位の男子日本代表は、同18位のウクライナ代表との初戦を迎える。

昨年大会ではベスト8で敗退し、メダル獲得を逃した日本。雪辱を期す今大会は、2大会ぶりの表彰台を目指す戦いとなる。



■昨年はフルセットで惜敗

日本は昨年、2021年の東京五輪でフランスを金メダルに導いたロラン・ティリ監督を招へいし、新体制で世界一を目指した。しかし、VNLでベスト8に終わると、世界選手権ではまさかのグループステージ敗退。28年のロサンゼルス五輪に向けた戦いも本格化する今シーズンは、昨年の悔しさを晴らしたいところ。

今回も主将の石川祐希に加え、副主将に新たに就任した髙橋藍がチームの中心を担う。さらに、最大のプラス材料が2025年シーズンの国際大会を休養していた西田有志の復帰だ。9日に発表された第1週を戦う14人のメンバーには、石川、髙橋らとともに西田も選出。26歳を迎えたオポジットのパフォーマンスに注目が集まる。

初戦で戦うウクライナは世界ランキング18位。しかし、昨年のVNL予選ラウンド第3週で対戦し、フルセットの末に2－3で敗れている。主将のユーリ・セメニウクはポーランドの強豪プロジェクト・ワルシャワでプレーし、欧州チャンピオンズリーグでも活躍。身長210センチの高さは日本にとって大きな脅威となりそうだ。

日本はウクライナとの初戦を皮切りに、12日にポーランド、13日に中国、14日にスロベニアと対戦する。銀メダルに輝いた2024年大会以来の表彰台に向け、中国ラウンドで幸先の良いスタートを切れるのか。その戦いに注目が集まる。

■試合情報

日本vs.ウクライナ

試合開始：日本時間 6月10日（水）21時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT、VOLLEYBALL TV（VBTV）

テレビ放送情報：BS-TBS（20:54～）