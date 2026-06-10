セ、パ両リーグは10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が選出された。2選手は3、4月度の同賞にも選ばれており、投手、野手ともに2カ月連続で同一チームから同じ選手が選ばれるのは、史上初となった。

佐藤輝は5月度成績で打率・363、7本塁打、14打点を残した。野手部門で2カ月連続で月間MVPを受賞するのは、球団史上初。「色々な準備がしっかりできている。打席の中でもできてるかなと思います」と語った。

5月度の中で印象に残ったプレーには、5月19日中日戦、倉敷で放った2ラン本塁打を挙げた。「個人的におじいちゃん、おばあちゃんが来ていたので、すごくよかったなと思いました」。親族の前での活躍を喜んだ。

高橋は5月度成績4戦3勝、防御率1・52、1完封で受賞。佐藤輝との2カ月連続受賞に対して「すごい考えて努力してるんだなっていうのが、尊敬します」と話し、頼れるスラッガーをたたえた。

左腕が望むのは、シーズン終盤にかけての活躍。「シーズンが進むにつれてパフォーマンスが上がってくる選手っていうのがいい選手だし、頼られる選手。ここからもっともっとパフォーマンスを上げて、いいボール投げられるようにしていきたい」と力を込めた。