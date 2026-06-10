純烈、白川裕二郎卒業発表後…大阪でファンの前に初登場「きょうは3人力を合わせて」
歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が10日、NHK大阪ホールで開かれた「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の抽せん会にゲストとして登場した。
【写真】卒業を発表したのは…爽やかな笑顔をみせる白川裕二郎
純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時からのメンバーで甘いフェイスと魅惑の歌声でファンを魅了してきた。なお、グループは新メンバーオーディションを開催することも公表した。
今回白川卒業後、初めてファンの前に登場した純烈。「ドリームジャンボ宝くじ」1等の番号を決める抽せんに参加。おなじみのオレンジの衣装に身にまとって登場すると、1等の番号が決まったかのような歓声が響いた。
酒井はあいさつで「白川さんが卒業した直後でございまして」と切り出し「いろいろあれですけど、きょうは3人力を合わせてきっちりと押させていただきます」と笑顔で話した。隣の白川は咳き込むと「なんだか具合が悪くなっているようですけど」とツッコミ笑いを誘った。
大役を終えた後、3億円の使い道でトーク。酒井は「純烈健康センターの建設費に使います」と宣言し、ファンから歓声で迎えられた。また白川は「こういった会場でソロコンサートやりたいですね」とにこり。「お客さんは一人で費用もお客さんと折半」と付け加え、笑いを誘った。そして後上は「こういったのは大きく…貯蓄」と明かし、純烈らしい和やかなムードを醸し出していた。
【写真】卒業を発表したのは…爽やかな笑顔をみせる白川裕二郎
純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時からのメンバーで甘いフェイスと魅惑の歌声でファンを魅了してきた。なお、グループは新メンバーオーディションを開催することも公表した。
酒井はあいさつで「白川さんが卒業した直後でございまして」と切り出し「いろいろあれですけど、きょうは3人力を合わせてきっちりと押させていただきます」と笑顔で話した。隣の白川は咳き込むと「なんだか具合が悪くなっているようですけど」とツッコミ笑いを誘った。
大役を終えた後、3億円の使い道でトーク。酒井は「純烈健康センターの建設費に使います」と宣言し、ファンから歓声で迎えられた。また白川は「こういった会場でソロコンサートやりたいですね」とにこり。「お客さんは一人で費用もお客さんと折半」と付け加え、笑いを誘った。そして後上は「こういったのは大きく…貯蓄」と明かし、純烈らしい和やかなムードを醸し出していた。