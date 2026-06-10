「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）

ロサンゼルスのスポーツ専門局「スポーツネットＬＡ」で、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが１６日（日本時間１７日）までにインスタグラムのストーリーズを更新。通算２５００安打を放ったフリーマンが、チームメートから祝福される様子を投稿した。

フリーマンはベンチ内でベッツ、スミス、マンシーらと次々に握手やハグ。大谷も握手をしてハグした後、左手で２度肩をたたいて祝した。３６歳のベテランをチーム全員が１人ずつ祝福する心温まるシーンだった。

フリーマンはこの試合、１−２の六回１死で右中間へ二塁打を放って２４９９安打目をマーク。続く七回２死一、三塁から中前適時打を放って大台に到達した。

フリーマンは２００７年ドラフト２巡目（全体７８位）でブレーブスに入団。２０１０年にメジャーデビュー。ドジャース移籍初年度の２２年には最多安打（１９９本）をマーク。２０２３年には自己最多のシーズン２１１安打も記録した。