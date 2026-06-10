俳優の安達祐実が９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。これまでの人生を振り返り「おおむね幸せです」と笑顔で振り返った。

黒柳から「あなた、本当はいくつだっけ？」と聞かれた安達は「４４で、今年４５になります」とニッコリ。黒柳は「そこのところが全然わからない。いくつなんだこの人？って。そうか、もう４５…」と、いつまでも変わらない安達の姿にしみじみ。

黒柳は続けて「あなたが成長なさったのは２度結婚なさいまして、２度離婚なさいまして」といい、安達は「アハハハ」と爆笑。黒柳は「２人の子供たちがいる、２２２と」と続け、安達は「ハハハ。語呂が！」と大笑いだ。

そして「気が付いたらいろんな事を経験して今に至ります。おおむね幸せですし、子どもたちのこともなんとか幸せに生活させてあげられているかなって。２人とも明るいですし、楽しく生きているので良かったです」と笑顔で振り返った。

２０歳の長女は「今は海外で生活」しているといい「洋服に興味があって、スタイリストさんになりたいって、今は言っています」と長女の夢も紹介していた。

安達は０５年９月にスピードワゴンの井戸田潤と結婚。０６年４月に長女を出産し、０９年に離婚。１４年１１月にカメラマンと再婚し、１６年７月に第２子となる男児を出産し、２３年１２月に離婚を発表した。