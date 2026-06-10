【解説】日銀ついに利上げか　“1%引き上げ観測”　円安止まる？それとも“後手”か…日銀は物価高の抑制を重視

日銀は来週、金融政策決定会合を開き、1％程度への利上げを決める方向で議論するとみられている。市場関係者の間では、政策金利は現在の0.75％程度から、1％程度に引き上げられるとの見方が強まっていて、利上げに踏み切れば2025年12月以来、政策金利は31年ぶりの高さとなる。今回の日銀の対応について、フジテレビ智田解説副委員長に解説してもらう。

利上げは、物価上昇を抑えることにつながる一方、景気は冷やされる可能性がある。

今回、日銀は、物価のほうを重視して利上げに傾いている。

利上げは、輸入品価格を上昇させる円安の抑制につながる面もあるが、円安から円高への本格的な反転は難しいとの見方がある。

アメリカが利上げに動くとの観測が高まっているうえに、原油高のなか、「有事のドル買い」も進んでいるためで円相場は1ドル＝160円台前半と、政府日銀が介入する前の水準にまで円安が進んでいる。

市場では、今回利上げしたとしても日銀の対応が後手に回るリスクが意識されていて、今後の利上げの進め方に視線が集中している。

（「Live News days」6月10日放送より）