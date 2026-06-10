敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その打席中に撮られた1枚の写真がこの試合のベストフォトに選ばれた。

美しい構図が生まれた。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。さらに、今度は「overrated!（過大評価だ）」のチャント。すると、捕手の三塁牽制悪送球の間に三塁走者が生還した。大谷は直後に適時二塁打を放ち、相手ファンを黙らせた。

試合に勝利した約1時間後、ドジャース公式Xは「今夜のベストフォト」と記し、バッターボックスに立つ大谷を後方から捉えた1枚の写真を公開した。レフトスタンドの奥には綺麗な虹がかかっていた。コメント欄には英語で絶賛の声が寄せられた。

「これは7回のことだね」

「オオタニが打席に入った瞬間にPNCパークに虹が現れるなんて、まさにドジャースの魔法そのものだ」

「ワオ」

「これはもう現実じゃなくて、夢みたいな世界だ」

大谷も試合後に自身のインスタグラムを更新し、自身と虹が写った写真を2枚投稿していた。



（THE ANSWER編集部）