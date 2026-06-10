セ・パ両リーグは１０日、５月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セは阪神・高橋遥人投手と阪神・佐藤輝明内野手が３・４月度から連続で受賞した。パは日本ハム・伊藤大海投手と西武のタイラー・ネビン内野手が選出された。

高橋は３完封を挙げた３、４月に続く受賞。５月６日の中日戦（バンテリンＤ）で完封勝利を挙げるなど、４試合で３勝０敗、防御率１・５２と圧巻の数字を残した。

佐藤輝は２５試合で打率３割６分３厘、７本塁打、１４打点、２盗塁。主砲として打線をけん引し、高橋とそろって連続受賞を果たした。

同一球団の同じ２人による２か月連続受賞は、投手と打者が表彰されるようになった１９８９年以降初めて。阪神の投打の軸が史上初の快挙を達成した。

５月２６日の阪神戦（甲子園）で完封勝利を挙げた伊藤は、４試合で２９イニングを投げ、４勝０敗、防御率１・２４と抜群の安定感を発揮した。

ネビンは今季は左脇腹違和感などの影響で５月１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）からの１軍合流となったが、２４試合に出場して８５打数２９安打で打率３割４分８厘、９本塁打、１９打点をマーク。序盤は低迷していたチームに勢いをもたらし、首位に導く原動力となった。