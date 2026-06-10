【試食レポ】ゼッテリアの「夏バーガーフェア」が6/17から開催！ガツンとスタミナ＆さわやか日向夏の対照的な4品を徹底レビュー
ゼッテリアで17日から、期間限定で「夏バーガーフェア」が開催される。登場するのは全4品。ガツンとスタミナをつけたいときにぴったりの「ニンニク牛カルビバーガー」と、さわやかに楽しみたいときにぴったりな「日向夏タルタルチキンバーガー」という、対照的なバーガーを中心としたラインアップだ。
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」
今回は、メディア向け試食会で、一足先に注目のフェアメニューやゼッテリアの看板商品をチェックした。その味わいをレポートする。
■ ニンニク牛カルビバーガー（税込620円）
「夏バーガーフェア」の主役のひとつが、この「ニンニク牛カルビバーガー」。 ビーフ100%のパティの上に、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉をオン。さらにホクホクに揚げたニンニクと、シャキシャキ食感のニンニクの芽を贅沢にトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズとともにふっくらなめらかなバンズで挟み込んでいる。
ひと口食べると、ニンニクと牛カルビのガツンとした旨味が口いっぱいに広がる。トッピングされた“ニンニクの芽”のシャキシャキ感がアクセントになっており、スタミナ満点のバーガーに仕上がっている。
「ニンニクのにおいが気になる……」という人もいるかもしれないが、ニンニクは中までホクホクに揚げられているため、意外とにおいはそこまで気にならない印象。これなら次の予定をあまり気にせず、思い切りかぶりつけそうだ。
■ 日向夏タルタルチキンバーガー（税込590円）
ガツンと系の対極にある、さっぱり系を代表するのが「日向夏タルタルチキンバーガー」だ。 醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ丁寧に衣付けして揚げた「BIGチキン」を使用。そこに日向夏果汁を使った特製日向夏ソースを絡め、まろやかなタルタルソース、さらにシロップ漬けにした日向夏のピール（皮）などを合わせ、なめらかなバンズで挟んでいる。
昨年のタルタルチキンに比べて、チキンがさらに分厚くなっているとのこと。実際に食べてみると、ひと口ごとに日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がり、非常にさわやか。それでいて、大ぶりのチキンで、しっかりと食べ応えも感じられた。
■ 絶品ビーフバーガー
ゼッテリアの誇る、外せない定番看板商品が「絶品ビーフバーガー」。ロッテリアからゼッテリアへとブランドが変わる際、一からすべての原材料を見直したという、並々ならぬこだわりが詰まった一品だ。
パティの圧倒的な存在感と肉感がダイレクトに伝わってきて、「王道の、これぞ定番のハンバーガーが食べたい！」という気分のときには、まさにこれ一択と言える安定の美味しさだ。
■ 牛カルビバーガー（税込590円）
今回のフェアでは、シンプルに肉の旨味を堪能できる「牛カルビバーガー」もラインアップされている。 ビーフ100%パティに、甘辛い特製カルビソースで味付けしたジューシーな牛カルビ肉、みずみずしいレタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらなめらかなバンズでサンド。牛カルビが主役となった、直球勝負の食べ応え抜群な一品だ。
■ 日向夏タルタルえびバーガー（税込590円）
もうひとつの“さっぱり系”が、こちらの「日向夏タルタルえびバーガー」。 ゼッテリア自慢のプリプリ・サクサク食感のえびパティを使用。そこに、爽やかな特製日向夏ソースとコクのあるタルタルソース、レタスなどを合わせている。フルーティーで爽やかな日向夏ソースが、えびパティの甘みや香ばしさと相性抜群だ。
■ まとめ
ゼッテリアの「夏バーガーフェア」は、17日から7月中旬ごろまでの期間限定で開催する予定。
ガツンと力強い味わいでエネルギーをチャージできる「牛カルビ」か、日向夏の酸味でスッキリと涼やかに味わえる「日向夏タルタル」か。ゼッテリア独自のこだわりが詰まったラインアップは、その日の気分に合わせて選べる楽しさがある。この夏を楽しませてくれる逸品に出会えそうだ。
※表示価格は全て税込。
※一部店舗を除く270店舗で販売予定（6月10日現在）
※7月中旬まで販売予定。なくなり次第終了。
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」
今回は、メディア向け試食会で、一足先に注目のフェアメニューやゼッテリアの看板商品をチェックした。その味わいをレポートする。
「夏バーガーフェア」の主役のひとつが、この「ニンニク牛カルビバーガー」。 ビーフ100%のパティの上に、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉をオン。さらにホクホクに揚げたニンニクと、シャキシャキ食感のニンニクの芽を贅沢にトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズとともにふっくらなめらかなバンズで挟み込んでいる。
ひと口食べると、ニンニクと牛カルビのガツンとした旨味が口いっぱいに広がる。トッピングされた“ニンニクの芽”のシャキシャキ感がアクセントになっており、スタミナ満点のバーガーに仕上がっている。
「ニンニクのにおいが気になる……」という人もいるかもしれないが、ニンニクは中までホクホクに揚げられているため、意外とにおいはそこまで気にならない印象。これなら次の予定をあまり気にせず、思い切りかぶりつけそうだ。
■ 日向夏タルタルチキンバーガー（税込590円）
ガツンと系の対極にある、さっぱり系を代表するのが「日向夏タルタルチキンバーガー」だ。 醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ丁寧に衣付けして揚げた「BIGチキン」を使用。そこに日向夏果汁を使った特製日向夏ソースを絡め、まろやかなタルタルソース、さらにシロップ漬けにした日向夏のピール（皮）などを合わせ、なめらかなバンズで挟んでいる。
昨年のタルタルチキンに比べて、チキンがさらに分厚くなっているとのこと。実際に食べてみると、ひと口ごとに日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がり、非常にさわやか。それでいて、大ぶりのチキンで、しっかりと食べ応えも感じられた。
■ 絶品ビーフバーガー
ゼッテリアの誇る、外せない定番看板商品が「絶品ビーフバーガー」。ロッテリアからゼッテリアへとブランドが変わる際、一からすべての原材料を見直したという、並々ならぬこだわりが詰まった一品だ。
パティの圧倒的な存在感と肉感がダイレクトに伝わってきて、「王道の、これぞ定番のハンバーガーが食べたい！」という気分のときには、まさにこれ一択と言える安定の美味しさだ。
■ 牛カルビバーガー（税込590円）
今回のフェアでは、シンプルに肉の旨味を堪能できる「牛カルビバーガー」もラインアップされている。 ビーフ100%パティに、甘辛い特製カルビソースで味付けしたジューシーな牛カルビ肉、みずみずしいレタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらなめらかなバンズでサンド。牛カルビが主役となった、直球勝負の食べ応え抜群な一品だ。
■ 日向夏タルタルえびバーガー（税込590円）
もうひとつの“さっぱり系”が、こちらの「日向夏タルタルえびバーガー」。 ゼッテリア自慢のプリプリ・サクサク食感のえびパティを使用。そこに、爽やかな特製日向夏ソースとコクのあるタルタルソース、レタスなどを合わせている。フルーティーで爽やかな日向夏ソースが、えびパティの甘みや香ばしさと相性抜群だ。
■ まとめ
ゼッテリアの「夏バーガーフェア」は、17日から7月中旬ごろまでの期間限定で開催する予定。
ガツンと力強い味わいでエネルギーをチャージできる「牛カルビ」か、日向夏の酸味でスッキリと涼やかに味わえる「日向夏タルタル」か。ゼッテリア独自のこだわりが詰まったラインアップは、その日の気分に合わせて選べる楽しさがある。この夏を楽しませてくれる逸品に出会えそうだ。
※表示価格は全て税込。
※一部店舗を除く270店舗で販売予定（6月10日現在）
※7月中旬まで販売予定。なくなり次第終了。