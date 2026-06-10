俳優の柏原収史さんが6月10日、自身の公式Xを更新。病院を退院したことを報告しました。

【写真を見る】【 柏原収史 】大腸の「憩室出血」で緊急手術から8日 退院を報告「心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろしくお願いします！」



柏原さんは6月2日に、自宅スタジオでのレコーディング中にトイレで下血があり、病院へ救急搬送。大腸の「憩室出血」と診断され、緊急手術を受けたことを明かしていました。手術後、医師からは「本当に状態が危なかった」と説明を受けたといいます。輸血量は3600ccに上り、万が一の事態もあり得たとのことです。









柏原さんは「本日退院しました！」と投稿。続けて「お休み中、皆さんからのたくさんの温かいメッセージにとても励まされました。すべて読ませていただきました。本当にありがとうございました！」と、感謝の言葉を綴っています。







そして「ゆっくり休んで心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろしくお願いします！」と、今後の活動に意欲を示しました。

【担当：芸能情報ステーション】