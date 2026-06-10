◆米大リーグ ロッキーズ７―３カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、６回途中で９３球を投げ、６安打３失点、３奪三振でチーム単独トップとなる６勝目（４敗）をつかんだ。カブスの「６番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）との今季初対決は左飛と中直だった。

５月１６日（同１７日）以来、４登板ぶりの本拠地のマウンドたった菅野は現地放送の試合後のインタビューで「今日は結構久しぶりにクアーズ（本拠地）で投げたんですけど、低めを意識したりとか、最少失点で切り抜けられたので順応できていると思います」と振り返りながら、２打数無安打に抑えた誠也との対戦も「彼が出始めの頃から（日本で）６、７年対戦があるけど、成長を見ている。すごいバッターになる気はするので、その中で抑えられて今日はよかった」とうなずいた。

初回に１死一塁でブッシュから二ゴロ併殺打。２回も２安打を許したが、誠也を１死一塁で左飛に打ち取るなど無失点で切り抜けた。５点リードの３回には２四球などで１死満塁のピンチを迎えたが、ブレグマンの左犠飛による１失点のみ。４回は先頭の誠也を中直に打ち取るなど３者凡退で抑え、５回も３者凡退で６勝目の権利をつかんだ。

５回終了時点で７―１と大量リード。球数は８４で、６回のマウンドにも上がった。だが、先頭のブッシュに７号ソロを浴び、続くブレグマンにも左前安打を許して降板。少し後味の悪いマウンドになったが、大量援護にも助けられて、リードを守って白星をつかんだ。ロッキーズの連敗は「４」でストップ。メジャー３０球団で最後の今季２５勝（４２敗）到達となった。

日本人投手では大谷翔平、山本由伸（ともにドジャース）に並んでトップの６勝目となった。序盤はスプリット、後半はスライダーが多かった配球についても「前回の登板から（スプリットは）すごく感覚がよくて、今日も序盤はうまく機能していたと思いますけど、中盤からちょっと見極められていたので、ちょっと対策を考えないといけないなという気はしています。その分やっぱり低めのフォーシームやツーシムをうまく投げて今日はいけたので、それなりに抑えられたなかなという気はしています。（スライダーは）今日はよく変化していたと思いますし、低めのスプリットが見極められていた分、スライダーの比率を多くしていかないといけない気はしたので、右バッターにはうまく攻められたと思います」と手応えを口にしていた。