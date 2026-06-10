◆米大リーグ ブルージェイズ３×―２フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、０―１の２回２死で迎えた第１打席、球宴３度出場を誇るベテラン先発右腕ウィーラーから右翼フェンス直撃の右越え二塁打を放つなど、３打数１安打２三振で打率は２割３分２厘となった。試合は１点を追う最終回にフィリーズの抑えデュランを攻略。今季４度目の劇的サヨナラ勝利を収めた。

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相手右腕の暴投で２―２の同点に追いつき、なおも無死三塁。バレンズエラが左前打を放ってサヨナラ勝ちを決めた瞬間、岡本はヘルメットを脱ぎ捨て、ネクストバッターズサークルから歓喜の輪に走った。

同点のホームに生還した代走・ストローに何故かユニホームを引っ張られながら、笑顔で勝利の列に加わった。チケット完売の４万１０７９人で膨れあがった本拠地は耳をつんざく大歓声に包まれた。

「めちゃめちゃうれしかったです。あそこは、何とか自分が決めるというつもりで準備していましたし、決まった瞬間はうれしかったですね」

１日の沈黙を破って、岡本のバットが快音を奏でた。２回。初対戦のウィーラーのシンカーを捉えた。打球速度９７・９マイル（約１７６キロ）の弾道は、飛距離３５４フィート（約１０８メートル）と伸び、右翼フェンスへ。元巨人のガルシア外野手がジャンプしたが、捕球できずボールはフェンスを直撃して外野に転がると、一気に二塁へ。「ちょっと詰まったんで。でも（打球の）出だしが良かったので、抜けてくれたらと思っていました。良かったと思います」とうなずいた。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団中フィリーズの本拠地など３球場で本塁打となる飛距離だった。

前夜は、メジャー左腕史上最長となる５０回２／３連続無失点を記録したサンチェスに苦戦。４打席無安打で連続試合安打が「６」、連続試合出塁が「１４」で止まったが、一夜明ければ通常運転の”ウィーラー撃ち”。６月は８戦中７試合で安打を記録し、好調を維持している。

左太もも張りによるＩＬからの復帰戦となった先発シースが６回１失点１１奪三振と好投。昨年９月２６日からシーズンをまたぎ１７試合連続セーブ成功のデュランを粉砕したことも実り多い。同カード１勝１敗とし、第３戦は右前腕の疲労でＩＬ入りしていた先発シャーザーが復帰する。１２日からの本拠・ヤンキース戦には正捕手カークも復帰予定。けが人が復帰して出揃い、勝率５割への態勢も整い始めた。「そうですね。また頑張りたいと思います」と岡本。このまま流れに乗りたい。