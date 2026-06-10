ほっともっと、豚タン使用の新作弁当発売　「ねぎ塩レモン豚タン弁当」登場、肉2倍の倍盛も

全国に2,421店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は6月17日、「ねぎ塩レモン豚タン弁当」（税込920円）を発売する。

同商品は、旨みのある豚タンに専用の「ねぎ塩ダレ」を合わせた新メニュー。付け合わせの生レモンを絞ることで、爽やかな酸味が加わり、最後までさっぱりと味わえるという。

■ねぎ塩ダレと生レモンで豚タンの旨みを引き立てる

「ねぎ塩ダレ」は、たっぷりのねぎとごま油を使用し、香ばしい風味に仕上げた。豚タンの味わいを引き立てるとともに、ブラックペッパーのピリッとした刺激がアクセントとなり、後味を引き締める。

生レモンを絞ることで、ねぎ塩ダレのコクとレモンの爽やかな酸味が調和し、豚タンの旨みをより一層楽しめるとしている。

ねぎ塩レモン豚タン弁当

■肉2倍の「倍盛」やお重タイプも展開

また、豚タンをよりたっぷり味わいたい人向けに、肉の量を2倍にした「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当（肉2倍）」（税込1,490円）も用意する。

このほか、ごはんの上に豚タンを盛り付けたお重仕立ての「ねぎ塩レモン豚タン重」（税込890円）もラインアップし、好みに応じて選べるようにした。