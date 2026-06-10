厚生労働省が2026年に公表した「人口動態統計の速報値（外国人を含む）」によると、2026年1〜3月の出生数は前年同期比0.2％増の16万3299人だったそうです。そんな中、東京大学大学院経済学研究科教授であり、ベストセラー『「家族の幸せ」の経済学』の著者でもある山口慎太郎さんは「昔から『早生まれ（1月〜3月生まれ）』は学校生活で損をするといわれてきた」と語ります。そこで今回は山口さんの著書『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』より一部を抜粋してお届けします。

【図】年齢別平均テストスコア。同じ学年でも月齢が高くなるほど成績が良い

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子どもの成長を６年間追いかけた――埼玉県延べ１１０万人以上の貴重なデータ

生まれ月と学力の関係を本当に確かめようと思うと、たくさんの子どもの成績を、できるだけ長い期間にわたって集めたデータが必要になります。しかも、特定の学校や一部の子どもだけではなく、できるだけ多くの子どもを含んでいなければなりません。そんな理想的な条件を満たすデータはなかなか存在しませんが、埼玉県が実施している「学力・学習状況調査」は、まさにその条件を備えています。

この調査は、県内の小学校４年生から中学校３年生までの子どもたちを対象に、毎年行われます。対象は公立校に通うほぼすべての児童生徒で、さいたま市だけは独自に調査を行っているため除かれますが、それ以外の地域ではほぼ全員が参加します。病欠などによる欠席はわずか２~３％にとどまり、偏りの少ない調査といえます。

調査内容は大きく二つに分かれます。一つは国語や算数（中学２、３年生は国語、数学に加えて英語も）の学力テスト、もう一つは質問紙によるアンケートです。アンケートでは学習意欲や学習習慣、生活のしかたなどについても尋ねています。つまり「学力」だけでなく、「どのように勉強しているか」「どんな生活を送っているか」といった背景まで知ることができるのです。

私たちの分析に使ったのは２０１５年から２０１８年にかけての調査データです。この４年間だけで延べ１１０万人を超える子どもの記録が含まれています。毎年27万人以上もの子どもたちという規模は、日本国内でも有数です。学校数でいうと７０８の小学校と３５６の中学校が含まれています。しかも毎年同じ子どもを追いかける形式になっているため、子どもの成長の過程を継続的に追える点も大きな魅力です。

埼玉学力・学習状況調査

本来、埼玉学力・学習状況調査は県の教育委員会が子どもたちの学力や生活習慣を把握し、授業の工夫や教育施策に役立てるために行っているものです。同時に、研究者にとっては、分析のための貴重な場を提供してくれる存在です。この調査があるからこそ、生まれ月による違いを精密に分析することが可能になりました。

なお、この調査は現在も続いており、近年はさらに進化しています。たとえば２０２４年度からは、パソコンやタブレットを使った「ＣＢＴ（Computer Based Testing）」が全面的に導入されました。これにより、解答が正しいかどうかだけでなく、どのくらい時間をかけて解いたかまで記録できるようになりました。



『「早生まれ」は損なのか-生まれ月格差の経済学』（著：山口慎太郎／中央公論新社）

動画を使った問題も出題できるようになり、実際の授業場面に近い形で子どもの理解度を測ることが可能になっています。対象規模も小中学校合わせて26万人を超え、今も非常に大規模な調査が続いています。

このように、埼玉学調は日本でも有数の大規模かつ精緻な教育調査です。このデータがどんな強みを持っているのかをさらに詳しく見ていきましょう。

生まれ月と学力の関係

生まれ月と学力の関係を見ていきましょう。

下図は、埼玉学調の２０１５~２０１８年のデータに基づく分析結果です（1）。横軸は月齢、縦軸はテストの成績を示しています。成績は「２０１５年の小学６年生（英語のみ中学２年生）の平均」を０（基準点）として、それより成績が良ければプラス、悪ければマイナスで表しています。グラフの点は、同じ学年に属する子どもたちを生まれ月ごとに平均した成績です。左端が３月生まれ（学年で最年少）、右端が４月生まれ（最年長）の子どもを表しています。学年ごとの成績は、左下から順に小学４年生、５年生……と中学３年生まで上がっていきます。

対象教科は、算数（中学では数学）、国語、そして英語です。英語については中学２年生と３年生だけが対象です。

グラフを全体的に眺めると、共通して二つの特徴が見えてきます。一つは、成績が右肩上がりの線になっていることです。これは学年が上がるにつれて子どもの学力が向上していることを意味します。もう一つは、同じ学年の中で右に行く（=月齢が高くなる）ほど成績が良いことです。つまり、生まれ月による差が学力に表れているのです。

（1） Yamaguchi, S., Ito, H., & Nakamuro, M. (2023) “Month-of-Birth Effects on Skills and Skill Formation.” Labour Economics.

生まれ月の違いが学力に影響している

では具体的にどのくらいの差があるのか、算数から見ていきましょう。小学４年生では、４月生まれと３月生まれの子どもたちの間に大きな差が見られます。その差は偏差値で約３.５ポイント。わかりやすく言えば、30人クラスの中で順位が４つ違うくらいにあたります（※学力が正規分布すると仮定し、偏差値50と53.５を比較しています。他の科目でも同じ方法で計算しています）。

ただし、この差は学年が進むにつれて徐々に縮まります。中学３年生になると、差は「０.１３標準偏差」程度。偏差値で言うと１.３ポイント、クラスに直せば１~２人分の順位差くらいです。

国語でも同じような傾向が見られました。小学４年生では「０.３６標準偏差」の差（偏差値で３.６ポイント、クラスで４~５人分の順位差）がありましたが、中学３年生では「０.１７標準偏差」（偏差値で１.７ポイント、クラスで２人分程度の差）まで縮まっています。

英語は少し事情が異なります。英語は中学１年生から本格的に学び始める教科なので、それまでの学習経験の差が小さいためか、生まれ月による差は算数や国語よりも控えめです。それでも中学３年生では「０.１０標準偏差」程度（偏差値で１ポイント、クラスで１人分程度）の差が残っていました。

このように、算数・国語・英語のいずれの科目でも、生まれ月の違いが学力に影響していることが確認できます。差は学年が上がるにつれて小さくなりますが、中学を卒業する時点でも完全にはなくならないのです。

※本稿は、『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。