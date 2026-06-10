小西真奈美、47歳の最新登山ショットに反響 大自然で見せた笑顔にファンもん絶「笑顔が最高〜」「めっちゃ可愛い」
俳優の小西真奈美（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。満開のミヤマキリシマを楽しむ様子を公開し、その変わらぬ美貌にファンから反響が寄せられている。
【写真】「美しい」満開のミヤマキリシマを楽しむ、小西真奈美の最新ショット
小西は「初のミヤマキリシマ」とつづり、九州の山々を鮮やかなピンク色に染めるミヤマキリシマを目当てに大分県の九重連山を訪れたことを報告した。投稿によると、この日の天気予報は曇りだったものの、予想に反して晴天に恵まれたという。
小西は「世界でも山がピンク色に染まるのは九州だけらしく」と紹介し、青空と鮮やかな花々が広がる絶景の中で登山を楽しみ、満開のミヤマキリシマを背景にした笑顔あふれる写真や動画を多数公開した。
青空と雲海、山肌を埋め尽くす鮮やかなピンクの花々、そして終始笑顔で登山を楽しむ小西の姿が印象的に収められている。
この投稿にファンからは、「笑顔が最高〜」「めっちゃ可愛い」「大分に来てたんだね」「真奈美さん美しい」「元気をもらえる素敵な写真ばかりです」「くじゅうのミヤマキリシマ最高ですよね!!圧巻！」「気持ち良さそう」などの声が寄せられていた。
【写真】「美しい」満開のミヤマキリシマを楽しむ、小西真奈美の最新ショット
小西は「初のミヤマキリシマ」とつづり、九州の山々を鮮やかなピンク色に染めるミヤマキリシマを目当てに大分県の九重連山を訪れたことを報告した。投稿によると、この日の天気予報は曇りだったものの、予想に反して晴天に恵まれたという。
青空と雲海、山肌を埋め尽くす鮮やかなピンクの花々、そして終始笑顔で登山を楽しむ小西の姿が印象的に収められている。
この投稿にファンからは、「笑顔が最高〜」「めっちゃ可愛い」「大分に来てたんだね」「真奈美さん美しい」「元気をもらえる素敵な写真ばかりです」「くじゅうのミヤマキリシマ最高ですよね!!圧巻！」「気持ち良さそう」などの声が寄せられていた。