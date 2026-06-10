シワ、シミ、たるみ……大人の肌老化を引き起こす原因の約8割は、紫外線。だからこそ、UVケアが不可欠なのです。特にこれからの季節は紫外線量が増加するため、いつも以上に隙なく守りたいもの。防御力も、ケア効果も、仕上がりも、感触も進化した最新の日焼け止めアイテムで、美肌をキープしましょう（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

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揺らぎ肌＆敏感肌にも優しく安心

低刺激の紫外線散乱剤を採用するだけでなく、肌に負担をかけない処方と心地よい使用感を追求。

保湿効果を高めて外的刺激から守り、塗るほど肌が落ち着く感覚に。

色付きなら、くすみや赤みもカモフラージュ

１：iniks バリアUVプロテクション フェイス＆ボディSPF33･PA+++ 45g ￥2,420／マルホ

高すぎないSPFで、曇りの日も家で過ごす日も全身に使いやすい。花粉などの外部刺激からもガードし、肌荒れループからの脱出を。

２：カルテHD トーンアップ UV乳液〈医薬部外品〉 SPF45･PA+++ 35mL ￥1,760／コーセー マルホ ファーマ

乳液、日焼け止め、トーンアップの1品3役。紫外線散乱剤を先進技術でコーティングし、きしまずなめらかに広がる。

３：スーパーサンシールド ブライトヴェール 02 SPF50+･PA++++ 22g ￥4,400／アクセーヌ

天然保湿因子シトルリンを2倍に増量。バリア機能を強化しダメージから保護する効果がパワーアップ。くすみと赤みを抑えるクリームベージュ。

日中のお直しは簡単･手軽に

SPF50タイプを塗っていても、汗や皮脂でUV膜は徐々に薄くなってしまうから、外出先では塗り直しが必須。

手軽に使えるスプレーやミスト、メイクの上から重ねられるプレストパウダーを携帯しましょう。

塗る前に汗や皮脂を押さえるのも忘れずに

１：UVパウダーコンパクトML SPF50+･PA++++ ￥4,840／ナチュラグラッセ（限定発売）

紫外線吸収剤不使用でブルーライトや近赤外線からもガード。毛穴や凹凸をふわりとぼかして、明るくテカりにくくなめらかに仕上げる。

２：日焼け止めミスト D SPF30･PA+++ 40mL ￥4,950／HACCI（ 限定発売、（C）Disney）

携帯に便利なハンディサイズのミスト。肌荒れを防ぐ植物成分を配合し、メイクの上から使えばしっとりフィット。柑橘の香りとメントールでリフレッシュ。

３：パーフェクト サン プロテクター スプレー SPF50+･PA++++ 150mL ￥4,620／SHISEIDO

肌に髪にボディにシュッとひと吹き。汗や水に濡れると紫外線防御膜が強くなりスポーツシーンでも安心。潤うのにサラサラで汗臭もオフ。

※記事内の商品価格はすべて税込です