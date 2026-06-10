男子ゴルフの香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）の妻で、モデルの武井玲奈（31）が10日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。

武井は「予定日から12日……41ᴡ05ᴅ 第2子となる女の子を出産しました」と報告し、8日に体重3020gで生まれた愛娘の写真を公開。「妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」と感謝し、「自然分娩2回目ということもあり いきみ逃しなども途中までは落ち着いて上手くできていたのですが 子宮口が9cmになっても破水せず人工破水をしてもらってから桁違いの痛みがきて耐えれなくなり いきみ逃しをする余裕もなく痛みで痙攣を起こしたり 最後は1人目出産以上に壮絶なものとなりました」と出産の苦労をつづった。

また、「出産直後には、以前の円錐切除の手術をした子宮内の部分が大きく裂けてしまい 足がガクガク状態の中 院長先生に縫合してもらったり 出血が中々止まらず3mのガーゼを子宮にいれたりなど産後のほうが大変な時間となりましたが」と振り返りつつ、「先生方や助産師さんのおかげで母子ともに元気に過ごしております 改めて、出産は本当に命懸けなんだと実感すると同時に自分を産んでくれた母親にも感謝の気持ちでいっぱいになりました」と思いをつづった。

3歳の長男も出産に立ち会ったといい「初めて妹と対面した瞬間に『かわいい』と言ってくれたことがとても印象に残っています」と、愛息の言葉に号泣する絵文字も添えた。香妻については「主人はモロッコに行く飛行機の中で出産の動画を見て涙したそうです」とつづり、「家族4人で新たな時間を重ねていけることを、今からとても楽しみにしています これからも香妻家をどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

武井は香妻と2022年3月に結婚。23年5月に第1子となる男児を出産したことを報告した。