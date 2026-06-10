力強くピアノを弾きながら心の機微を歌い、幅広い層から支持されるシンガーソングライター、アンジェラ・アキさん。活動休止を経て、14年ぶりにリリースしたアルバムは、葛藤と向き合って生まれたものだった。（構成：平林理恵 撮影：馬場わかな）

【写真】かつての私は「愛されてなんぼ」の人だったと語るアンジェラさん

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きれいごとなしの体験を詰め込んで

この2月、約14年ぶりとなるオリジナルアルバム『SHADOW WORK』をリリースしました。ミュージカル音楽を作ったり、楽曲提供をしたりということはありましたが、自分が歌うために曲を作り、自分の感情や思いを自分の声で歌に乗せていくのは、日本での音楽活動休止以来。なので、とても感慨深いものがあります。

アルバムタイトルである『SHADOW WORK』（以下、シャドウ・ワーク）とは、怒り、嫉妬、劣等感、恐れなど、無意識に心の奥に追いやってきた自分の中の闇の部分の存在を認め、受け入れていく心のプロセスのこと。

実はコロナ禍の2020年、精神的に限界まで追い詰められてしまった私は、心理カウンセリングのグループセッションに参加したのです。

それから5年。シャドウ・ワークを通じて、私は自分の中に存在する闇と対峙し、受け入れ、これまで体験してきたさまざまな感情の渦を、少しずつ言葉にできるようになりました。

この体験を作品にしなくては――と感じてアルバムを作り始めたときは、まだ靄（もや）の中にいて、自分がどこにたどり着くのかわからなかったように思います。でも今こうして、ありのままの私の、きれいごとなしの体験を詰め込んだアルバムとして、お届けできる形になりました。

日本での音楽活動をすべて停止し、夫と息子とともに渡米したのは2014年。当時の私は、ありがたいことにヒット曲にも恵まれていましたが、シンガーソングライターとしては、直感で音楽を作り続けていくことに行き詰まりを感じていました。

音楽的な引き出しを増やしたかったし、ミュージカル音楽を書けるようになりたいという夢もあった。それでアメリカの音楽大学に入学し、本格的に音楽理論を学ぶ道を選んだのです。

活動をやめることは決して簡単ではなく、一緒にずっと走ってきたスタッフたちをはじめ、周囲にはとても迷惑をかけてしまいました。2歳半の息子を連れてのアメリカ暮らしとなるわけで、家族も大変だったと思います。今振り返っても、周りの人たちには感謝しかありません。

渡米後、最初の5年くらいは勉強漬けの毎日。フルタイムで通う大学のほか、夜間のセミナーやオンラインのコースを通年でいくつも受講して、ひたすら音楽に向き合っていました。

見たくない現実から目を背けてきた

思えば、17年あたりから危険信号みたいなものはいくつかあったのです。でも、勉強に集中していたから自分のことにあまり興味がなかったというか。

それに、私は自分を強い人間だと思っていたし、私自身の幸せよりもほかの人の幸せを優先する傾向があったので、なんとなくやり過ごしてしまったのです。

でもその後、折からのコロナ禍もきっかけのひとつとなって、周囲との人間関係やいろいろなことがうまく回らなくなってしまった。やがて、いよいよダメかもという危機的状況にまで陥りました。

以前からカウンセリングに通っている友達に、「あなたもどう？」と誘われるたびに「私は大丈夫」と聞き流してきたのですが、どん底を這い回っていたあのときは、自分の力で浮上できるとはとても思えなかった。それで、心理カウンセリングに通い始めることにしたのです。

そして、そこで出合った先生の勧めで、外界から遮断された施設に7日間泊まり込み、1日8時間、集中的にセラピーを受けるグループセッションに参加することになりました。そのとき初めて出合ったのが、シャドウ・ワークだったのです。

その過程で明らかになったのは、私はこれまでVRゴーグルを着けたまま生きているようなものだった、ということ。つまり、見たくない現実から目を背け、ゴーグル越しに見える世界こそが私のリアリティだと信じ込んできただけだったんです。

私は1977年に徳島で、日本人の父親とイタリア系アメリカ人の母との間に生まれました。外国人がほかに誰もいないコミュニティで、幼少期を「ハーフ」として過ごした私のトラウマ。

「ガイジン」と呼ばれ、ほかのみんなとは違うことに劣等感を抱き、ありのままの私なんて誰も受け入れてくれないと思って生きてきた。どのポジションに行けば私は安全なのか。どうすればみんなに認められるのか。いつもそんなことばかり考えて。自分を守るにはゴーグルを着けるしかなかったのかもしれません。

ありのままの自分をさらけ出したこの7日間のセッションは、ゴーグルを外され、現実を直視させられる体験でもありました。それによって知ることになった、現実世界との間の大きな歪み。

その後まもなく、17年間一緒にいた夫との離婚を決めたのですが、これは誰が悪いということではなく、それまで見ていたものが現実とはまったく違うことに気づいてしまったからだと思っています。

その後もカウンセリングに通って、時間をかけながら自分自身の感覚を少しずつ取り戻していきました。最初のうちは自分が悲しんでいるのか喜んでいるのかさえわからなかった。

そのうち、内側から突き上げるように湧いてくる激しい感情の正体が怒りであることを理解し、その怒りの奥には悲しみがあることにも気づいて。恐れや不安、劣等感など怒りだけではないさまざまな感情にも、向き合うことになりました。

＜後編につづく＞