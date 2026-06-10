ニューレディ、経済愛好家としてテレビやラジオなどで活躍する肉乃小路ニクヨさん。その知的な語り口と温かい人柄が支持され、対談依頼が増加。今では「対話おばさん」と自称することも。人見知りで、コミュニケーションが下手だったニクヨさんが、どのように「対話力」を磨いてきたのか。著書『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』より、一部を抜粋して紹介します。

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電話接客のスクリプト（台本）が起こした対話力革命

新卒で就職した会社の新人研修を入院のために受けていなかった私は、通販サイトの受付をするにあたって、初めて研修らしい研修を受けました。初めて接客用語やマナーを学んだのです。

そして電話の接客には考え抜かれたスクリプト（台本）があって、基本はそのスクリプトに則ってお客様と対話をすれば、スムーズに会話が進むということを学びました。

そうやってお客様の電話の受付をする受信業務を積み重ねるうちに、少しずつスクリプトを読むのがうまくなり、自然にお話ができるようになったのです。それはコミュニケーションに難を抱えていた私にとって、魔法のような体験でした。

コミュニケーションというのは役割に応じた定型文があって、それを状況によってセリフのように取捨選択をしながら、使い分けていけばよい。そう思うと一気に気持ちが楽になりました。定型文はたくさんの種類がマニュアルにすでにあって、それを頭に入れておけば、簡単に選べるのです。私は定型文のレパートリーを増やしていくことが楽しくなりました。

お客様と話す時は、相手の電話の目的を理解し、それに対応した定型文を言います。

たとえば「売却の手続きでございますね。こちらで受付させていただきます」と、アレンジをせず定型文通り言うことで自分の役割が明確になり、お客様も安心して要件に集中できます。

「手続きにはご本人確認が必要となっております。口座番号を教えていただけますか？」といった、お客様にとっても聞き馴染みのあるセリフです。定型文の無駄のない安定したスクリプトを話すことで、お客様も安心して手続きをすることができるのです。

「さようでございますか」の魔法

相槌もまた、定型文です。「はい」「ええ」などと並んで電話受付をしていた時期に非常に重宝したのが「さようでございますか」という言葉です。

これはリアルコミュニケーションで使うと、ちょっと大げさで、言い方によっては慇懃無礼な印象を与えてしまう言葉ですが、電話という声だけのコミュニケーションをしていく上では、相手の話をこちらは丁寧に聞いていますという意図が伝わりやすくなり、お客様も安心してお話ししてくれるのです。

電話受付の仕事で大変な状況と言えば、お客様からのクレーム。クレームの時には「そんなことがあったんですねー。大変でしたねー」という気持ちを込めた深刻な物言いで「さようでございますか」を使います。

またお客様のうれしい報告の時には「それはうれしいことですね。よかったです」という気持ちを込めてうれしそうに「さようでございますか」を使います。

でも、同じ「さようでございますか」でも、気持ちが入っていなかったり、トーンを間違えたりすると相手の気持ちを逆なですることになるので注意が必要です。

このように「さようでございますか」という言葉を通じて、私はコミュニケーションツールの違いによる、適切な言葉の選び方があるということを学んだのです。



『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』（肉乃小路ニクヨ：著／KADOKAWA）



（撮影：西尾豊司〈Rongress Inc.〉／画像提供：『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』KADOKAWA）

電話受付の仕事はとにかく数がこなせます。基本的に通話は録音されているので、失敗した時やうまくいかなかった時は簡単に振り返ることができます。それもまたコミュニケーションの改善に大いに役立ちました。

その中で一番しんどいけど、一番効果的な改善方法がありました。それは「会話を文字起こしすること」でした。文章にして会話を振り返るという一見シンプルなことですが、これが非常に役に立ったのです。

文字起こしをして、会話を活字にすると、だいたいお客様との話がこじれる原因は会話が噛み合わないことが原因だとわかります。お客様が聞かれていることと、こちらの話している内容が噛み合わないと、お客様はフラストレーションを抱え、クレームにつながるのです。

たとえばお客様がキャンセルの申し出をしてきた場合、まずはキャンセルの可否を答えなければならないのに、オペレーターが約款や規定にあるキャンセルの条件から案内し始めてしまうことがよくあるのです。でもまずはお客様の求めていることに答えないと「この人は話を聞いているの？」ということになりますよね。

本来は結論を言ってから、理由を言わなければならないのに、長々と理由を言い始めて、結論まで時間がかかってしまうと、私でもイライラします。

そういった齟齬が起きないように、たいていのコールセンターでは「傾聴」をスローガンに掲げているのです。でも、実際に傾聴することはとても難しいのです。

こちらが傾聴して適切に回答をしても、相手がヒートアップして、対話ではなく、言いたいことを言うだけという展開になることもあります。そういった際には「さようでございますか」を丁寧に使いながら「聞いていますよ」というアピールをして、お客様に落ち着いていただき、再び対話モードに戻すということもしました。

このことから何を学んだのかというと「結局どんな口語の対話でも、日本語の文章にして意味が通じ合って、話が噛み合わなければ、対話の意味がない」ということです。

以来、私は話をする時も「後で文字起こしをした際に、しっかり文章としても成立しているか」ということを最重要点として考えるようになったのです。

自分の言いたいことだけを言う人は、思いのほか多い

周りを見回すと、人と会話をしていても、前後の文脈を無視して自分の言いたいことだけを言う人はとても多いです。気持ちはとてもわかるんです。一人の時に「今度あの人に会ったら、これを言ってやる」と思いついてしまい、それを会った時に実行する。男女に限らず話が噛み合わない状況というのは往々にしてこういうことから起こります。

そして不思議なことに「類は友を呼ぶ」という言葉の通り「言いたいことを言う人」の友達はだいたい「言いたいことを言う人」だったりします。

喫茶店などで聞こえてくる会話に耳を傾けると、「この二人、言いたいことを言い合っているだけだな」と思うことがよくあります。それはそれで、お互いのストレス解消にはなるのかもしれませんが、せっかくの対話の意味は残念ながらありません。

逆に言うと相手の話をしっかり聞いて、修正しつつ、その意図をしっかり引き出すことができれば、その対話に価値が生まれます。聞き上手が話し上手につながるというのはここから来るのです。

※本稿は、『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』（肉乃小路ニクヨ：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。