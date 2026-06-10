100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第126回は「元タカラジェンヌ、ドローン国家ライセンスに挑戦」です。

【写真】ヘルメットをかぶった元タカラジェンヌ

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前回「月組トップスター鳳月杏さんが退団を発表。ちなつの男役が、私は好きでした」はこちら

空から見た世界に憧れ

「知らない世界を見てみたい」

時々、突如として入る好奇心のスイッチ。

そんな気持ちが突っ走り、思いきって挑戦したのが、ドローンの国家ライセンスでした。

ドローンにしか撮れないダイナミックな景色。

カメラを趣味としている私は、空から見た世界にずっと興味がありました。

物流や農業、地域活性、災害対応など、さまざまな分野で活躍しているドローン。

そんなドローンを操縦してみたい。

そんな思いが、挑戦のきっかけでした。

大人になってからの習い事は、思っていた以上に脳トレです。

そのことを「二等無人航空機操縦士」の資格取得に挑戦して、嫌というほど痛感しました。

ドローンスクールへ

ライセンス取得までの道のりは、まず国土交通省で技能証明申請者番号を取得し、登録講習機関で講習を受け、その後、指定試験機関で学科試験を受験するという流れになります。

私が通ったのは、ドローンスクール新潟。

実家のある新潟市から新発田市まで、4日間通いました。

久しぶりに机と椅子に向かい、教科書を開きました。

久しぶりの学生気分です。

ところが、その気分はすぐに吹き飛びました。

航空法の法律、安全管理、飛行ルール。

普段の生活ではまず耳にしない言葉が次々に登場します。

「プロポ」

「フェールセーフ」

「ジャイロセンサー」

「エルロン」

「ラダー」

次々に出てくる馴染みのない専門用語に、途中からなぜか頭の中がスター・ウォーズになっていました。

どこかでR2-D2でも出てくるのではないかと思うほどです。

知らない単語というものは、まったくもって脳に刺さらないものです。

昔なら、一度聞けば覚えられたことが、今では三度聞いても入ってこない。

四度聞くと眠くなる。

これではいけないと、頭の中からダース・ベイダーを追い出し、慌てて教科書に向き直りました。

実技は実技でまた難しいのですが、身体を使って覚えることは嫌いではありません。

むしろ机に向かうよりは何倍も楽しい。

ところが、ドローン操縦には想像以上の集中力が必要でした。

問題は、その集中力です。

私の集中力はウルトラマン並みです。

3分しか持ちません。

それなのに講習は何時間も続きます。

さらに最近は画面が見えにくい。

距離感がつかみにくい。

高度の感覚まで怪しくなってきます。

若い頃は気づきませんでしたが、何をするにも身体が資本なのだと改めて感じました。

試験中、無意識に…

そして、ウルトラマン並みの集中力以上に大変だったのは、学科試験です。

「国家試験」という言葉の圧力はなかなかのものです。

字を見るだけで緊張します。

会場には老若男女さまざまな方が集まっていました。

仕事のために受験する方もいれば、資格取得を目指して勉強してきた方もいるのでしょう。

その姿を見ながら私は思いました。

皆さん、本当に偉いなぁ。

大人になってから勉強を続けるというのは、決して簡単なことではありません。

勝手に周囲をリスペクトしては、さらに緊張を高めていました。

試験はパソコンで解答し、最後のクリックで合否が表示される仕組みでした。

私は緊張で肩に力が入りっぱなしです。

読解力に自信のない私は、問題文を何度も読み返しました。

集中、集中。

すると突然、試験官の方が近づいてきました。

「声を出さないでください」

え？

私ですか？

どうやら私は問題を読みながら、無意識に音読していたらしいのです。

しかも私の声は、人よりも少し大きいのです。

舞台人の職業病とも言えますが、この場ではただの迷惑です。

慌てて謝り、再び問題に向かいました。

ところが、

「ぶつぶつ……」

あ。

また思いきり声に出していました。

年齢を重ねると独り言が増えるといいますが、これが噂に聞く、おばさん現象というものなのでしょうか。

ものすごく恥ずかしい。

でも今は恥ずかしがっている場合ではありません。

国家試験です。

残り時間は待ってくれません。

私は心の中で自分に言い聞かせました。

「集中しなさい。おばさん現象の分析はあとでいい」

そして試験終了。

運命のクリックです。

ポンと画面に表示された文字を見た瞬間、私は思わず声を上げました。

「合格」

え？

え？

ええええええっ！！！

静まり返った試験会場に、またしても私の声が響いてしまいました。

「合格」の文字を見た瞬間、それまでの日々が一気によみがえりました。

初めましての専門用語の嵐。

脳が拒否反応を起こしそうになる法律や規則。

難解な日本語を必死に読み解き、理解し、書き、ぶつぶつぶつぶつと声に出して覚えた日々。

台詞を覚えるように、何度も何度も繰り返して頭に叩き込みました。

そしてその先に待っていたのは、やりとげた達成感、というよりもまず試験勉強からの解放感でした。

「あぁ、もうカテゴリーI・カテゴリーII飛行を覚えなくていい」



できない自分に驚きながら

年齢を重ねると、覚えは悪くなります。

集中力も落ちます。

目もかすみます。

でも、新しいことに挑戦する面白さは不思議と減りません。

むしろ若い頃より楽しいかもしれません。

できない自分に驚きながら、少しずつできることが増えていく。

その喜びを久しぶりに味わえたからかもしれません。

人生はまだまだ知らないことだらけです。

「知らない世界を見てみたい」

その好奇心のスイッチが入る限り、どうやら私の脳トレは、まだまだ続きそうです。

このたび、晴れてドローンパイロットとなりました。

これからはドローンと一緒に、少しだけ高い場所から世界を眺めてみようと思います。

まだ見たことのない景色を探しに、次は空へ。



最終日の実地試験では、先生方に応援していただきながら、ここ一番の集中力で臨みました