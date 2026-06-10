元タカラジェンヌが〈国家資格〉に挑戦。しかし学科試験の最中、突然試験官が近づいてきて…
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第126回は「元タカラジェンヌ、ドローン国家ライセンスに挑戦」です。
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前回「月組トップスター鳳月杏さんが退団を発表。ちなつの男役が、私は好きでした」はこちら
空から見た世界に憧れ
「知らない世界を見てみたい」
時々、突如として入る好奇心のスイッチ。
そんな気持ちが突っ走り、思いきって挑戦したのが、ドローンの国家ライセンスでした。
ドローンにしか撮れないダイナミックな景色。
カメラを趣味としている私は、空から見た世界にずっと興味がありました。
物流や農業、地域活性、災害対応など、さまざまな分野で活躍しているドローン。
そんなドローンを操縦してみたい。
そんな思いが、挑戦のきっかけでした。
大人になってからの習い事は、思っていた以上に脳トレです。
そのことを「二等無人航空機操縦士」の資格取得に挑戦して、嫌というほど痛感しました。
ドローンスクールへ
ライセンス取得までの道のりは、まず国土交通省で技能証明申請者番号を取得し、登録講習機関で講習を受け、その後、指定試験機関で学科試験を受験するという流れになります。
私が通ったのは、ドローンスクール新潟。
実家のある新潟市から新発田市まで、4日間通いました。
久しぶりに机と椅子に向かい、教科書を開きました。
久しぶりの学生気分です。
ところが、その気分はすぐに吹き飛びました。
航空法の法律、安全管理、飛行ルール。
普段の生活ではまず耳にしない言葉が次々に登場します。
「プロポ」
「フェールセーフ」
「ジャイロセンサー」
「エルロン」
「ラダー」
次々に出てくる馴染みのない専門用語に、途中からなぜか頭の中がスター・ウォーズになっていました。
どこかでR2-D2でも出てくるのではないかと思うほどです。
知らない単語というものは、まったくもって脳に刺さらないものです。
昔なら、一度聞けば覚えられたことが、今では三度聞いても入ってこない。
四度聞くと眠くなる。
これではいけないと、頭の中からダース・ベイダーを追い出し、慌てて教科書に向き直りました。
実技は実技でまた難しいのですが、身体を使って覚えることは嫌いではありません。
むしろ机に向かうよりは何倍も楽しい。
ところが、ドローン操縦には想像以上の集中力が必要でした。
問題は、その集中力です。
私の集中力はウルトラマン並みです。
3分しか持ちません。
それなのに講習は何時間も続きます。
さらに最近は画面が見えにくい。
距離感がつかみにくい。
高度の感覚まで怪しくなってきます。
若い頃は気づきませんでしたが、何をするにも身体が資本なのだと改めて感じました。
試験中、無意識に…
そして、ウルトラマン並みの集中力以上に大変だったのは、学科試験です。
「国家試験」という言葉の圧力はなかなかのものです。
字を見るだけで緊張します。
会場には老若男女さまざまな方が集まっていました。
仕事のために受験する方もいれば、資格取得を目指して勉強してきた方もいるのでしょう。
その姿を見ながら私は思いました。
皆さん、本当に偉いなぁ。
大人になってから勉強を続けるというのは、決して簡単なことではありません。
勝手に周囲をリスペクトしては、さらに緊張を高めていました。
試験はパソコンで解答し、最後のクリックで合否が表示される仕組みでした。
私は緊張で肩に力が入りっぱなしです。
読解力に自信のない私は、問題文を何度も読み返しました。
集中、集中。
すると突然、試験官の方が近づいてきました。
「声を出さないでください」
え？
私ですか？
どうやら私は問題を読みながら、無意識に音読していたらしいのです。
しかも私の声は、人よりも少し大きいのです。
舞台人の職業病とも言えますが、この場ではただの迷惑です。
慌てて謝り、再び問題に向かいました。
ところが、
「ぶつぶつ……」
あ。
また思いきり声に出していました。
年齢を重ねると独り言が増えるといいますが、これが噂に聞く、おばさん現象というものなのでしょうか。
ものすごく恥ずかしい。
でも今は恥ずかしがっている場合ではありません。
国家試験です。
残り時間は待ってくれません。
私は心の中で自分に言い聞かせました。
「集中しなさい。おばさん現象の分析はあとでいい」
そして試験終了。
運命のクリックです。
ポンと画面に表示された文字を見た瞬間、私は思わず声を上げました。
「合格」
え？
え？
ええええええっ！！！
静まり返った試験会場に、またしても私の声が響いてしまいました。
「合格」の文字を見た瞬間、それまでの日々が一気によみがえりました。
初めましての専門用語の嵐。
脳が拒否反応を起こしそうになる法律や規則。
難解な日本語を必死に読み解き、理解し、書き、ぶつぶつぶつぶつと声に出して覚えた日々。
台詞を覚えるように、何度も何度も繰り返して頭に叩き込みました。
そしてその先に待っていたのは、やりとげた達成感、というよりもまず試験勉強からの解放感でした。
「あぁ、もうカテゴリーI・カテゴリーII飛行を覚えなくていい」
できない自分に驚きながら
年齢を重ねると、覚えは悪くなります。
集中力も落ちます。
目もかすみます。
でも、新しいことに挑戦する面白さは不思議と減りません。
むしろ若い頃より楽しいかもしれません。
できない自分に驚きながら、少しずつできることが増えていく。
その喜びを久しぶりに味わえたからかもしれません。
人生はまだまだ知らないことだらけです。
「知らない世界を見てみたい」
その好奇心のスイッチが入る限り、どうやら私の脳トレは、まだまだ続きそうです。
このたび、晴れてドローンパイロットとなりました。
これからはドローンと一緒に、少しだけ高い場所から世界を眺めてみようと思います。
まだ見たことのない景色を探しに、次は空へ。
最終日の実地試験では、先生方に応援していただきながら、ここ一番の集中力で臨みました