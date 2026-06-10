「顔が似てる」ヒカル、13歳差の新恋人とディズニーシーへ！ 「本当に美男美女」「ヒカルさん若返ってる」
YouTuberのヒカルさんは6月9日、自身のInstagramを更新。恋人でサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（TBS系）に出演していた加藤神楽さんと東京ディズニーシーを訪れた時の写真を公開しました。
【写真】ヒカル＆新恋人・加藤神楽のディズニーショット
ファンからは「顔が似てる」「本当に美男美女でお似合い」「ヒカルさん若返ってる」「表情がめちゃめちゃに穏やかになってる！」「かわいい世界」「今度こそ、幸せになってくれよ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ヒカル＆新恋人・加藤神楽のディズニーショット
「表情がめちゃめちゃに穏やかになってる！」ヒカルさんは「ディズニーシー行ってきた」と報告し、10枚の写真を投稿。加藤さんらと東京ディズニーシーを訪れています。黒と白のカチューシャをそれぞれ着け、とてもラブラブな様子です。アトラクションだけでなく、ステーキやスイーツなど、豪華な食事も楽しんでいます。
「ハワイ旅行」の様子も公開13歳という年齢差も話題となっているヒカルさんと加藤さんですが、仲むつまじい姿をたびたび投稿しています。5月24日と26日には「ハワイ旅行」の様子を公開。きれいなビーチやハワイアン料理を満喫しています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)