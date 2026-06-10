「イケおじすぎる」モナキオーディション参加のイケメン俳優が話題に！ 「純烈に加入してください」
4人組男性グループ・モナキが誕生した「セカンドチャンスオーディション」に参加していた俳優の田北良平さん。「純烈セカンドチャンスオーディション2026」の開催が発表され「純烈に加入してください」「モナキより純烈って感じ」といった声がX（旧Twitter）で上がっています。
【写真】モナキオーディション参加のイケメン俳優が話題
X上では「か、顔良〜〜〜」「イケおじすぎる」「なにこのドカメロ男…」「めちゃくちゃ声でた」「隠しきれないオーラあったもんなぁ」「やはり芸能の方だったのか！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】モナキオーディション参加のイケメン俳優が話題
「なにこのドカメロ男…」田北さんは「びっくりした！ どんな形であれ沢山の人に知ってもらえてありがたい限りです」とつづり、1枚の写真を投稿。赤いスリーピースのスーツを着用したソロショットを載せています。どこかワイルドさもある色っぽいイケメンです。
「純烈セカンドチャンスオーディション2026」が開催決定モナキをプロデュースする酒井一圭さんが所属するグループ・純烈は8日、「純烈セカンドチャンスオーディション2026」の開催を発表。その発表後から、X上ではモナキのオーディションにいた田北さんを推す声が数多く上がっていました。実際に田北さんが参加するのかは分かりませんが、今後の活躍に期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)