TVアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』（以下、『チー付与』）が、10月よりテレ東系列にて放送されることが決定。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開され、主要キャスト9名が発表された。

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本作は、六志麻あさ原作、業務用餅作画、kisuiキャラクター原案による同名漫画をアニメ化するもの。原作は、講談社『月マガ基地』にて連載中で、累計発行部数は140万部を突破している。冒険、バトル、人間ドラマ、ギャグが融合した異世界ファンタジー作品であり、原作者の六志麻自らが「小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください」と語る規格外のストーリーが展開される。

強化付与魔術師のレインは、ある日突然ギルドを追放される。だが彼は絶望するどころか、これまでギルドメンバーの装備に付与した大量の強化ポイントを回収し、冒険者として新たな道を歩き始める。彼のもとに集まるのは、仲間を皆殺しにされ心を閉ざした天才冒険者、家族を奪われた戦士、人殺しとして育てられた暗殺者など、簡単には消えない傷を抱えた者ばかり。それでもレインは、過去も傷も否定せず、まっすぐに明るく受け入れていく。

舞台となるのは、ウージー短機関銃やパチンコ、ヤクザまで存在する異色のファンタジー世界。便利な科学技術に頼るほど魔力が落ち、冒険者は弱くなってしまうという独自の設定が組み込まれている。

監督を務めるのは、『パリピ孔明』『真夜中ぱんチ』の本間修。シリーズ構成は『パリピ孔明』『スキップとローファー』の米内山陽子が担当する。キャラクターデザイン／総作画監督は清澤唯人、ギャグ・サブキャラクターデザイン／総作画監督は合田真さ美が務め、アニメーション制作はP.A.WORKSが手がける。

主人公のレイン・ガーランド役は『僕のヒーローアカデミア』（緑谷出久役）の山下大輝、冒険者のリリィ・フラムベル役は『機動戦士ガンダム 水星の魔女』（ミオリネ・レンブラン役）のLynn、マーガレット・エルス役は『ぼっち・ざ・ろっく！』（後藤ひとり役）の青山吉能、暗殺者のミラベル役は『アイカツスターズ！』（虹野ゆめ役）の富田美憂が演じることが決定した。

また、ギルドマスターのエルシー・ゾラ役は『推しの子』（有馬かな役）の潘めぐみ、ギルド受付嬢のニーナ役は『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（藤原千花役）の小原好美、半分役は『僕のヒーローアカデミア』（爆豪勝己役）の岡本信彦、コーネリアス役は『ワンパンマン』（サイタマ役）の古川慎、暗殺の母役は柴田理恵が務める。

公開されたティザービジュアルでは、レイン、リリィ、マーガレットの3人が“何か”を見据える構図が描かれている。影に浮かび上がるのは、圧倒的な存在感を放つドラゴン。リリィやマーガレットが緊張を滲ませる中、レインだけが楽しそうに笑っている姿が切り取られている。

あわせて公開されたティザーPVでは、理不尽にギルドを追放されたレインが、S級冒険者リリィと出会い、憧れだった“冒険”へと踏み出す姿が描かれる。さらに、レインが関わっていく青の水晶ギルドの面々をはじめ、危うさと狂気を孕んだキャラクターたちが次々と登場する。

コメント山下大輝（レイン・ガーランド役）熱にうなされている時に見る夢のような……カオスがそこにはありました。最初は怖くて近づかないようにしていたけれど、いつの間にかカオスくんの方からこんにちはしてくるような。家の中にいて、帰ったら家族面しておかえりって言ってくるような……何を言ってるかって？ 僕にも分からない。でもあれです誰かが言っていた、考えるな感じちゃいなよってやつだと思います。

Lynn（リリィ・フラムベル役）オーディションに際して漫画を読ませていただいたのですが、いい意味で「なんだこの力の抜けたような作画は！ なんだこの主人公は！ そして周りどうした!?」と頭の中でツッコミながら楽しく読み進めました。まさか自分がリリィを任せてもらえるなんて夢にも思わず、アフレコも、これは夢かも？ と頭がクラクラしながら毎回気張ってました！ めーちゃ面白くなってると思うので、絶対見てくれよなああああ！

青山吉能（マーガレット・エルス役）この度マーガレットの声を担当することになりました、青山吉能です。大切な人を失った強い喪失感や後悔、そんな絶望によって培われた実力。飄々として見えるその姿の裏側にある彼女の覚悟を、お声でも表現しようと全力で努めました。レインたちの壮大な冒険が、本作をご覧いただいた皆さんに多くの勇気や笑顔（と困惑）を与えてくれると確信しています。皆さまどうぞ放送をお楽しみにお待ちください。ってどんぐりが言ってました！ ね、どんぐり！

富田美憂（ミラベル役）ミラベルを演じさせていただきます、富田美憂です。オーディションの話を頂いた際に｢とんでもない作品のオーディションが来たぞ……！｣と思ったのを覚えています。｢他の現場で、やりすぎてNGと言われるくらいのことをやってください｣という話だったので、己のストッパーを壊しまくり、とにかく思い切りの良さを大切に収録に挑ませていただきました。視聴者の皆さんを置いてきぼりにしてしまうのではと思うくらいの勢いがある作品ですので、是非皆さんも食らいついていただけると嬉しいです！

潘めぐみ（エルシー・ゾラ役）追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～ですか？と思いました。いいですか、皆さん。ついてきてくださいね？ とにもかくにも、すんごいものがアニメとなって生み落とされようとしている……。（ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｫｫｫｫｫｵ……ッ）

小原好美（ニーナ役）武器や防具を魔力で強化できるなんて、本来めちゃくちゃカッコいい主人公に、カッコいい世界線が待っているのかと思いきや……笑本作では全員が全力で楽しんで本気でふざけて演じています。笑いを堪えるのが大変な楽しい現場だったので、アニメでどんなふうになるのかとっても楽しみです。変顔のシーン早くみたい！笑よろしくお願いします！

岡本信彦（半分役）半分役の岡本信彦です。まず作品の空気感がとても好みでして、声の芝居も、展開や内容に合わせてとんでもない勢いに仕上がっております。その中でも半分はシリアスな芝居で挑んでます。ぜひこの『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』のグルーヴ感を楽しんでください。

古川慎（コーネリアス役）残った人たちのほう、コーネリアスの声を担当させていただきます古川慎です。それにしてもタイトルが長文……！参加した回のアフレコの記憶は皆さんのこだわりがぎゅっと詰まった時間で占められています。きっと楽しい作品になると思いますので、ご覧いただけますと嬉しいです！ よろしくお願いします！

柴田理恵（暗殺の母役）最初に台本を読んだとき何のことだかさっぱりわかりませんでした。その後、原作の漫画を読みましたが、やっぱりわかりませんでした。でもわからないのに面白いんです。とにかく夢中で読みました。どうやら、私の役は「毒親」らしいということがわかりました。そしてこの娘は毒親からの自立を目指しているらしい。それにしても「暗殺の母」って……。でもこれが読み進めていくと、この母、なんとも愛おしいんです。まじめで一途で必死でかわいい。すっかり好きになりました。そして収録の現場。とにかく声優さんたちの熱量がものすごい！ そして声だけでの多彩な感情表現がものすごい！ ずっと感動しながらの収録でした。とにかく観ていただきたいです。漫画を超える面白い作品になること間違いなしです。

本間修（監督）「チー付与のアニメ化をさせてください！」と講談社さんに相談させていただいたのが2023年の年始。担当編集の方がアニメ化部署に映像化の話を振って「苦笑い」されてからあまり間を置かずに企画が始動したわけです。そんな早くから動いていたにも関わらず、長らくお待たせしてしまって本当に申し訳ありません!!お待たせしている間にも原作の人気がどんどんと大きくなっていき、そのぶんプレッシャーも大きくなっておりますが、ファンの皆様の期待に応えることのできる作品になるよう、スタッフ一同頑張って制作中です！何卒ご期待ください!!

米内山陽子（シリーズ構成）チー付与、アニメ化。何度聞いても驚きますね。私もです。この最強におもろい原作を、最高におもろいアニメにするために、P.A.WORKSさんとパーティを組みました。現場では本間監督がずっと変なこと喋っててレインみたいです。私は自認リリィとして監督にギャーギャー言いながらついて行きます。レイン、私のパソコンに強化付与してくれよ。くせ毛も直してくれよ。ネギなかったからネギも買っといてくれよ。あと、世界を平和にしてくれよ。ご期待ください。

清澤唯人（キャラクターデザイン／総作画監督）レインを描き続けた結果、たまにレインが正しく見える瞬間があります。そのたびに休憩を取るようにしており、最近はキャラクターを描いている時間より休憩の時間の方が多くなってきました。それでも制作は順調に進行していますので、放送をお楽しみに！

合田真さ美（ギャグ・サブキャラクターデザイン／総作画監督）声優さんのお芝居が乗ってレインがリアリティのあるうざさになっているところが見どころです。でも時々自分がこの現場にとってレインといううざい立ち位置だったらどうしようと思い怖くなることがあります。お、おれのことか～?!（文＝リアルサウンド編集部）