岸本加世子、“仲良し”美空ひばりさん息子＆氷川きよしと食事会で記念撮影「すごいスリーショット〜」「素敵なお仲間ですね」
俳優の岸本加世子（65）が8日、自身のインスタグラムを更新。歌手の氷川きよし（48）、歌謡界の女王として親しまれる美空ひばりさん（享年52）の息子・加藤和也さんと食事に出かけたことを報告し、3ショットを公開した。
【写真】「すごいスリーショット〜」岸本加世子が公開した、美空ひばりさんの息子・和也さん＆氷川きよしとの記念写真
岸本は「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯」とつづり、仲良く寄り添いあった記念ショットを投稿。皆にこやかな表情を浮かべ、「楽しかった〜」と振り返っていた。
コメント欄には「すごいスリーショット〜」「ひばりさんの息子さん懐かしいです」「かずやさん変わらないですね！若い」「珍しいスリーショト」「素敵なお仲間ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごいスリーショット〜」岸本加世子が公開した、美空ひばりさんの息子・和也さん＆氷川きよしとの記念写真
岸本は「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯」とつづり、仲良く寄り添いあった記念ショットを投稿。皆にこやかな表情を浮かべ、「楽しかった〜」と振り返っていた。
コメント欄には「すごいスリーショット〜」「ひばりさんの息子さん懐かしいです」「かずやさん変わらないですね！若い」「珍しいスリーショト」「素敵なお仲間ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。