岸本加世子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の岸本加世子（65）が8日、自身のインスタグラムを更新。歌手の氷川きよし（48）、歌謡界の女王として親しまれる美空ひばりさん（享年52）の息子・加藤和也さんと食事に出かけたことを報告し、3ショットを公開した。

【写真】「すごいスリーショット〜」岸本加世子が公開した、美空ひばりさんの息子・和也さん＆氷川きよしとの記念写真

　岸本は「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯」とつづり、仲良く寄り添いあった記念ショットを投稿。皆にこやかな表情を浮かべ、「楽しかった〜」と振り返っていた。

　コメント欄には「すごいスリーショット〜」「ひばりさんの息子さん懐かしいです」「かずやさん変わらないですね！若い」「珍しいスリーショト」「素敵なお仲間ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。