「ロッキーズ７−３カブス」（９日、デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手が先発し、自身２連勝となる６勝目を挙げた。６回途中６安打３失点、２四球３奪三振でチームの連敗を４で止めた。

この試合まで勝率・３６４でナ・リーグ西地区最下位に沈んでいたチームは、これで６７試合を戦って２５勝４２敗。この日の勝利は、菅野が前回登板した２日・エンゼルス以来、５試合ぶりの白星だった。チームトップの６勝を挙げている菅野は、これで１人で約４分１の白星を積み上げたことになった。

初回は１死から右前打を浴びたが、３番・ブッシュを外角低めの１４９キロで二ゴロ併殺に仕留めた。２点の援護を受けた二回も２死一、塁とした後、８番・アマヤを外角カットボールで二ゴロに打ち取った。

５−０の三回には１死満塁としたが、ブレグマンの犠飛による最初失点で切り抜けると、打線が直後に２点を追加。大量援護を受けて、快調にアウトを重ねた。

鈴木誠也は２打数無安打に打ち取った。三回１死一塁は３球で追い込んで、高めの１２８キロカーブで左飛。四回無死は初球に外角低めの直球を投じ、２球目は同じコースから曲がるスライダーで空振りを奪った。抜群の制球力で追い込むと、４球目の直球で中飛に仕留めた。

六回は先頭のブッシュにソロを被弾。続くブレグマンにも左前打を許し、９３球で降板となった。

今季からロッキーズに加入した菅野は４月に３勝１敗、防御率３・００と上々の滑り出しを見せた。

５月は１勝３敗、防御率５・４０。中４日で登板した同２７日・ドジャース戦では大谷翔平投手と投げ合った。しかし、大谷に初回先頭打者本塁打を浴びるなど４回２／３を６安打３失点で４敗目を喫していた。

それでも６月初登板となった２日・エンゼルス戦は５回５安打２失点、３四死球５奪三振で５勝目を挙げており、さい先よいスタートを切っていた。最下位に沈むチームにとって、開幕から先発ローテを守っている菅野にかかる期待は大きい。