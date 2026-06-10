日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）のタイトルが「果実の歩幅」に決定した。また、カバー4種も公開された。

通常版以外に、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版が展開される。

通常版は「デートをイメージして撮影しました」という。「撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに『行ってらっしゃい』と送り出してもらいマイアミの街を楽しんだ思い出の瞬間です。一番最後に一番良い表情が撮れました！」と本人も大満足のカットとなった。

＠Loppi＆HMV版は「写真集を発売するにあたって羊モチーフのカットを撮影したいですと自らお願いしました！私にとって羊は特別なものだからです！羊のパジャマに羊の被り物で、かわいい世界観がお気に入りの1枚です」という。

Sony Music Shop版は地元北海道の雪景色。「雪の中で写真集を撮るのが憧れだったので夢が叶って嬉しかったです！地元での撮影はありのままの自分をより見せる事が出来た気がします。北海道にいる私も楽しんで頂きたいです！」とアピール。

紀伊國屋書店版は「プールで遊んだ時の1枚です。浮き輪で遊んだり、プールに飛び込んでみたり！子どもみたいにはしゃいだ撮影でした。とても楽しかったのでマイアミ以降水や海が大好きになりました！ポニーテールと爽やかな雰囲気がお気に入りです」と無邪気なコメントを寄せた。