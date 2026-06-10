◇ナ・リーグ ドジャース12−3パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦で7回に一挙10点を奪う猛攻を見せ、大勝。カード初戦を制した。

相手先発・スキーンズには6回まで2点しか奪えず7三振を喫したが、走者を出すなどプレッシャーを与え、103球を投げさせたことで6回での降板に追い込んだ。

試合後、ロバーツ監督は「彼は球界でも屈指の難敵だからね。最初の数イニングを見た時は、今日はかなり厳しい戦いになると思った」と振り返り「でも相手の2点のイニング後、ムーキーの二塁打などでこちらもすぐに1点を返すことができた。それは大きかった」と初回に2点を先制されながらも直後の2回、ベッツの二塁打をきっかけにタッカーの犠飛ですぐ1点を返したことが試合の流れを相手に渡さなかったとした。

そして「追加点も取れた。だから6回で彼を降板させることができたのは大きな成果だったと思う」と打線の粘りを称えた。

打線はスキーンズ降板後の7回、相手救援陣を攻め立て一挙10得点。指揮官は「とにかく辛抱強かったと思う。相手投手たちが出てきて、ストライクをなかなか投げられていないのが見て取れたし、私たちは与えられるものをしっかり受け入れていた。良い打席が続いたし、ヒットも何本か出た」と上機嫌。「もちろん、アンディ（パヘス）の本塁打は非常に大きな一打だった。でも私は、多くの良い四球を選び、打線が途切れずにつながり続けたことが良かったと思う」と大谷の適時二塁打の後にパヘスに2ランが飛び出し、勢いこそ付いたが、その後もウォードの適時打や連続押し出し四球など集中力を切らさず攻めきったと称えた。