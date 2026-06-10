セルフレジで同じ商品を連続スキャンした際、機械から流れるアナウンス。あの特有の気まずさに対する“独特な対処法”が、SNSで大きな話題を集めている。

【映像】セルフレジでの気まずい瞬間→対処法に共感続々

投稿したのは、ゆりさん（@04yuri04）。セルフレジで「同じ商品がスキャンされました」と毎回アナウンスされる事が恥ずかしいと感じ、回避する為の対処法をXに投稿した。

「レジを落ち着かせる」別商品サンドに潜む意外な罠！

投稿を見た人からは、「めっちゃやるwww」「どこのセルフレジもですが、×ボタンほしいですよねー」「私は個数の間違いをふせぐために、連続でします」「あれ助かるけどな。。間違えて無駄にピピってすることある」「同一商品を大量にスキャンすると、いつも店員にガン見されます」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「最初は、モニターに×（かける）ボタンが無いか探しましたが無かったので、近くにいる店員さんに手打ち入力ができないか尋ねました。店員さんなら（個数を入力することが）出来るみたいです。」

「コメントの中には『同じ商品がスキャンされました』『同じ商品が、同じ、お、お…』というように、音声ガイドが言い切らないうちにラップ調でスキャンします！というものがあり、『私も！笑』と共感しました」「買い物の中に、こんな風にクスッと笑えることがあるのも面白いですね」と語っている。

また、“別の商品を挟む”対処法のデメリットとして、「ただ、これをやると袋詰めするときに、めちゃくちゃ入れにくくなる。本当は同一商品だと同じ形状なので、固めて袋詰めしたいのに…」と話している。（『わたしとニュース』より）