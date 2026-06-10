千原ジュニア（52）とケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜0時59分＝関西ローカル）に出演。メイプル超合金安藤なつ（45）の料理のうまさをベタ褒めするジュニアにケンコバが疑惑の目を向けた。

ジュニアが開いたバーベキューパーティーに安藤も参加。安藤が「ジュニアさんって、めっちゃハンバーグ好きですよね？」と材料を持参し、「キャッチャーミット」ほどのサイズのハンバーグを調理した。

ジュニアは「ソースも作って、煮込みハンバーグみたいな感じで。むちゃくちゃおいしいねん」と絶賛。ビッグサイズのため、味も大味かと思いきや「マジで今まで食べた中で1番おいしかったと思うくらいおいしいのよ。あのサイズであんなおいしいことできるのすごい腕やで、なっちゃん」と賛辞は止まらず。残ったソースも安藤が「生卵ありますんで」と手際よく目玉焼きを作って完食した。

ジュニアはハンバーガーはよく食べるものの、特にハンバーグ好きというわけでもなく、ケンコバは「はたして、そのジュニアさんのハンバーグ情報仕入れてたんですかね？ 私の十八番見せてやる」と安藤の行為に疑惑の目を向けた。

ジュニアが「他にあると思うで。もっと腕見せるのはあるやろうし。俺、たこ焼きも食べたことある。めちゃくちゃおいしいねん。芸能界の料理自慢、結構上の方に行くんちゃうかな？ 合う合わんもあるし。俺はめっちゃ合う」とベタ褒めすると、ケンコバは「めっちゃおもろいですけどね。不倫したら」とぶっ込み。ジュニアも「安藤なつのハーレーの後ろに俺が乗ってたら？」と大笑いしていた。