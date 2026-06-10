株式会社MOTTERUは、USB Type-Cポートを3基搭載した最大67W出力のUSB充電器を6月5日（金）に発売した。

折りたたみ式プラグを備えながらも、GaN（窒化ガリウム）を採用したことで高出力とコンパクト設計を両立したUSB充電器。USB Type-Cポートを3基備えている。

過電流保護、過電圧保護、短絡保護なども搭載する。保証は2年間。

発売を記念して、Amazonや楽天で数量限定のモニターセールを実施する。通常価格5,530円のところ、2,980円（Amazonでは40％のポイント還元）で販売する。

カラーバリエーションは、スモーキーブラックに加え、アーモンドミルクが選べる。

型番：MOT-ACPD67C3 USBポート：USB Type-C×3 出力仕様（単ポート使用時）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A（PD最大67W）/5～11V/5A、5～21V/3.35A（PPS最大67W） 出力仕様（2ポート使用時）：45W+20W、20W+45W、30W+30W（USB-C1+USB-C2、USB-C1+USB-C3）/10W+10W（USB-C2+USB-C3） 出力仕様（3ポート使用時）：45W+10W+10W（USB-C1+USB-C2+USB-C3） 外形寸法：約37×40×50mm 重量：約111g 価格：5,530円（発売記念価格2,980円）