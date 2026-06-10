開催：2026.6.10

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 7 - 3 [カブス]

MLBの試合が10日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

1回裏、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 2-0 CHC

2回裏、6番 エセキエル・トーバー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 3-0 CHC、9番 エドゥアルト・ジュリアン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-0 CHC、1番 ジェイコブ・マッカーシー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-0 CHC

3回表、4番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 COL 5-1 CHC

3回裏、9番 エドゥアルト・ジュリアン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 7-1 CHC

6回表、3番 マイケル・ブッシュ 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 COL 7-2 CHC、6番 鈴木誠也 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 COL 7-3 CHC

試合は7対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで6勝4敗0S。負け投手はカブスのコリン・レイで、ここまで5勝4敗1S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.247。さらに、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.0回を投げ、6安打（1本塁打）、3失点、3奪三振、防御率は4.08となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 12:32:17 更新