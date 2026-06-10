ミセス3人が童話から飛び出したような“妖精”ビジュに！ちょこんと腰掛ける姿に「かわいいが溢れてる」「めちゃくちゃ好きこれ」「癒しでしかない」の声、ベレー帽やサスペンダーを取り入れた装いにも注目

【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE「淡麗グリーンラベル」広告／2025年公開の“ミニミセス”Web CM 他

Mrs. GREEN APPLEを起用したキリンビール「淡麗グリーンラベル」の巨大広告が、横浜駅に期間限定で掲出され、注目を集めている。

■Mrs. GREEN APPLEが“ミニミセス”に！

キリンビールの公式Xでは、「#ミニミセス が横浜駅に！？」と投稿。横浜駅に掲出された大型広告の写真を公開した。

広告には、グリーンラベルの缶の上に座る“ミニミセス”の姿が。背景は鮮やかなグリーンで統一され、爽やかで開放感のあるビジュアルに仕上がっている。

（左から）藤澤涼架はベレー帽を取り入れたナチュラルなコーディネート、大森元貴はやわらかな色味のシャツにスカーフを合わせたリラックス感のあるスタイル、若井滉斗はサスペンダーがアクセントになった装い。三者三様の着こなしで、それぞれ穏やかな表情を浮かべながら前を見つめている。

また、広告には「6.22 お楽しみに！」の文字も。

SNSでは「かわいい」「爽やか」「衣装良すぎ」「新しいビジュ！」「妖精さーん」「ミセス3人勢揃いなのが嬉しい」「癒しでしかない」「めちゃくちゃ好きこれ」「かわいいが溢れてる」「ミニミセス尊い」といった声が寄せられている。

なお、広告は6月8日から1週間、東急東横線・みなとみらい線横浜駅に掲出されている。

■2025年公開の“ミニミセス”Web CMも話題に

2025年には、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身した「淡麗グリーンラベル」のWeb CM『GREEN LABEL ミニミセス篇』が公開された。