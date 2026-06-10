日本ラグビー協会は10日、7月に新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に臨む男子15人制日本代表の宮崎合宿参加メンバーを発表し、23年W杯代表のLOワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）ら総勢35人（FW19人、BK16人）が選ばれた。

日本協会は2月2日に日本代表候補メンバー55人を発表。その後、今月7日に閉幕したリーグワンで活躍した選手が新たに候補に挙がり、1部優勝の神戸からは新人賞のFB上ノ坊駿介（22）、SH上村樹輝（23）も初選出された。

W杯経験者ではFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）、SH斎藤直人（28＝トゥールーズ）らが順当に選出された一方、コンディション不良やケガの影響でSO李承信（25＝神戸）、SH藤原忍（27＝東京ベイ）らは招集を見送られた。

チームは今月13日から宮崎市にある宮崎県屋外型トレーニングセンターで合宿を開始。ジャパン・フィフティーンとして同27日のマオリ・オールブラックス戦に臨んだ後、7月4日からネーションズチャンピオンシップでイタリア、アイルランド、フランスと対戦する。

10日午後には東京都内でエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、66）が会見に臨み、メンバー選考の理由などを説明する。同HCは4月のU23日本代表のオーストラリア遠征中に審判団への不適切発言があったとして、7月4日のイタリア戦まで出場停止処分が下されているが、合宿では初日から指導にを行う。

▽日本代表宮崎合宿参加メンバー（数字は年齢）

◆FW

大塚 壮二郎（関学大）21

岡部 崇人（横浜）31

紙森 陽太（東京ベイ）27

江良 颯（東京ベイ）24

佐藤 健次（埼玉）23

原田 衛（モアナ・パシフィカ）27

イジー・ソード（東京ベイ）25

竹内 柊平（東京SG）28

為房 慶次朗（東京ベイ）24

ジャック・コーネルセン（埼玉）31

マイケル・ストーバーグ（BL東京）34

ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）24

ハリー・ホッキングス（東京SG）27

ベン・ガンター（埼玉）28

ティエナン・コストリー（神戸）25

下川 甲嗣（東京SG）27

ワイサケ・ララトゥブア（神戸）28

エセイ・ハアンガナ（埼玉）27

リーチ・マイケル（BL東京）37

◆BK

上村 樹輝（神戸）23

斎藤 直人（トゥールーズ）28

北條 拓郎（三重）24

渡辺 晴斗（近大）21

伊藤 龍之介（明大）21

小村 真也（トヨタ）24

サミソニ・トゥア（浦安）31

中野 将伍（東京SG）28

広瀬 雄也（東京ベイ）25

ディラン・ライリー（埼玉）29

石田 吉平（横浜）26

植田 和磨（神戸）23

木田 晴斗（東京ベイ）27

イノケ・ブルア（神戸）27

上ノ坊 駿介（神戸）22

松永 拓朗（BL東京）27

▽日本代表の26年試合日程

6月27日 マオリ・オールブラックス戦（19時5分、愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）

★7月4日 イタリア戦（17時40分、東京・秩父宮ラグビー場）

★7月11日 アイルランド戦（19時、オーストラリア・ニューカッスル）

★7月18日 フランス戦（17時40分、東京・MUFG国立）

8月8日 オーストラリア戦（19時5分、東大阪市花園ラグビー場）

8月15日 オーストラリア戦（14時、オーストラリア・タウンズビル）

9月5日 カナダ戦（14時50分、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）

★11月7日 ウェールズ戦（25時40分、英カーディフ）

★11月14日 イングランド戦（25時40分、英ロンドン）

★11月21日 スコットランド戦（23時10分、英エジンバラ）

★11月27〜29日 ネーションズチャンピオンシップ順位決定戦（英ロンドン）

※時間は全て日本時間。★はネーションズチャンピオンシップ。マオリ・オールブラックス戦は非テストマッチ