【ラグビー日本代表】神戸のFB上ノ坊、SH上村らが初選出 SO李承信は外れる 合宿参加メンバー発表
日本ラグビー協会は10日、7月に新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に臨む男子15人制日本代表の宮崎合宿参加メンバーを発表し、23年W杯代表のLOワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）ら総勢35人（FW19人、BK16人）が選ばれた。
日本協会は2月2日に日本代表候補メンバー55人を発表。その後、今月7日に閉幕したリーグワンで活躍した選手が新たに候補に挙がり、1部優勝の神戸からは新人賞のFB上ノ坊駿介（22）、SH上村樹輝（23）も初選出された。
W杯経験者ではFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）、SH斎藤直人（28＝トゥールーズ）らが順当に選出された一方、コンディション不良やケガの影響でSO李承信（25＝神戸）、SH藤原忍（27＝東京ベイ）らは招集を見送られた。
チームは今月13日から宮崎市にある宮崎県屋外型トレーニングセンターで合宿を開始。ジャパン・フィフティーンとして同27日のマオリ・オールブラックス戦に臨んだ後、7月4日からネーションズチャンピオンシップでイタリア、アイルランド、フランスと対戦する。
10日午後には東京都内でエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、66）が会見に臨み、メンバー選考の理由などを説明する。同HCは4月のU23日本代表のオーストラリア遠征中に審判団への不適切発言があったとして、7月4日のイタリア戦まで出場停止処分が下されているが、合宿では初日から指導にを行う。
▽日本代表宮崎合宿参加メンバー（数字は年齢）
◆FW
大塚 壮二郎（関学大）21
岡部 崇人（横浜）31
紙森 陽太（東京ベイ）27
江良 颯（東京ベイ）24
佐藤 健次（埼玉）23
原田 衛（モアナ・パシフィカ）27
イジー・ソード（東京ベイ）25
竹内 柊平（東京SG）28
為房 慶次朗（東京ベイ）24
ジャック・コーネルセン（埼玉）31
マイケル・ストーバーグ（BL東京）34
ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）24
ハリー・ホッキングス（東京SG）27
ベン・ガンター（埼玉）28
ティエナン・コストリー（神戸）25
下川 甲嗣（東京SG）27
ワイサケ・ララトゥブア（神戸）28
エセイ・ハアンガナ（埼玉）27
リーチ・マイケル（BL東京）37
◆BK
上村 樹輝（神戸）23
斎藤 直人（トゥールーズ）28
北條 拓郎（三重）24
渡辺 晴斗（近大）21
伊藤 龍之介（明大）21
小村 真也（トヨタ）24
サミソニ・トゥア（浦安）31
中野 将伍（東京SG）28
広瀬 雄也（東京ベイ）25
ディラン・ライリー（埼玉）29
石田 吉平（横浜）26
植田 和磨（神戸）23
木田 晴斗（東京ベイ）27
イノケ・ブルア（神戸）27
上ノ坊 駿介（神戸）22
松永 拓朗（BL東京）27
▽日本代表の26年試合日程
6月27日 マオリ・オールブラックス戦（19時5分、愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）
★7月4日 イタリア戦（17時40分、東京・秩父宮ラグビー場）
★7月11日 アイルランド戦（19時、オーストラリア・ニューカッスル）
★7月18日 フランス戦（17時40分、東京・MUFG国立）
8月8日 オーストラリア戦（19時5分、東大阪市花園ラグビー場）
8月15日 オーストラリア戦（14時、オーストラリア・タウンズビル）
9月5日 カナダ戦（14時50分、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）
★11月7日 ウェールズ戦（25時40分、英カーディフ）
★11月14日 イングランド戦（25時40分、英ロンドン）
★11月21日 スコットランド戦（23時10分、英エジンバラ）
★11月27〜29日 ネーションズチャンピオンシップ順位決定戦（英ロンドン）
※時間は全て日本時間。★はネーションズチャンピオンシップ。マオリ・オールブラックス戦は非テストマッチ