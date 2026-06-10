　日本ラグビー協会は10日、7月に新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に臨む男子15人制日本代表の宮崎合宿参加メンバーを発表し、23年W杯代表のLOワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）ら総勢35人（FW19人、BK16人）が選ばれた。

　日本協会は2月2日に日本代表候補メンバー55人を発表。その後、今月7日に閉幕したリーグワンで活躍した選手が新たに候補に挙がり、1部優勝の神戸からは新人賞のFB上ノ坊駿介（22）、SH上村樹輝（23）も初選出された。

　W杯経験者ではFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）、SH斎藤直人（28＝トゥールーズ）らが順当に選出された一方、コンディション不良やケガの影響でSO李承信（25＝神戸）、SH藤原忍（27＝東京ベイ）らは招集を見送られた。

　チームは今月13日から宮崎市にある宮崎県屋外型トレーニングセンターで合宿を開始。ジャパン・フィフティーンとして同27日のマオリ・オールブラックス戦に臨んだ後、7月4日からネーションズチャンピオンシップでイタリア、アイルランド、フランスと対戦する。

　10日午後には東京都内でエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、66）が会見に臨み、メンバー選考の理由などを説明する。同HCは4月のU23日本代表のオーストラリア遠征中に審判団への不適切発言があったとして、7月4日のイタリア戦まで出場停止処分が下されているが、合宿では初日から指導にを行う。

　▽日本代表宮崎合宿参加メンバー（数字は年齢）

　◆FW

　大塚　壮二郎（関学大）21

　岡部　崇人（横浜）31

　紙森　陽太（東京ベイ）27

　江良　颯（東京ベイ）24

　佐藤　健次（埼玉）23

　原田　衛（モアナ・パシフィカ）27

　イジー・ソード（東京ベイ）25

　竹内　柊平（東京SG）28

　為房　慶次朗（東京ベイ）24

　ジャック・コーネルセン（埼玉）31

　マイケル・ストーバーグ（BL東京）34

　ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）24

　ハリー・ホッキングス（東京SG）27

　ベン・ガンター（埼玉）28

　ティエナン・コストリー（神戸）25

　下川　甲嗣（東京SG）27

　ワイサケ・ララトゥブア（神戸）28

　エセイ・ハアンガナ（埼玉）27

　リーチ・マイケル（BL東京）37

　◆BK

　上村　樹輝（神戸）23

　斎藤　直人（トゥールーズ）28

　北條　拓郎（三重）24

　渡辺　晴斗（近大）21

　伊藤　龍之介（明大）21

　小村　真也（トヨタ）24

　サミソニ・トゥア（浦安）31

　中野　将伍（東京SG）28

　広瀬　雄也（東京ベイ）25

　ディラン・ライリー（埼玉）29

　石田　吉平（横浜）26

　植田　和磨（神戸）23

　木田　晴斗（東京ベイ）27

　イノケ・ブルア（神戸）27

　上ノ坊　駿介（神戸）22

　松永　拓朗（BL東京）27

　▽日本代表の26年試合日程

　6月27日　マオリ・オールブラックス戦（19時5分、愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）

★7月4日　イタリア戦（17時40分、東京・秩父宮ラグビー場）

★7月11日　アイルランド戦（19時、オーストラリア・ニューカッスル）

★7月18日　フランス戦（17時40分、東京・MUFG国立）

　8月8日　オーストラリア戦（19時5分、東大阪市花園ラグビー場）

　8月15日　オーストラリア戦（14時、オーストラリア・タウンズビル）

　9月5日　カナダ戦（14時50分、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）

★11月7日　ウェールズ戦（25時40分、英カーディフ）

★11月14日　イングランド戦（25時40分、英ロンドン）

★11月21日　スコットランド戦（23時10分、英エジンバラ）

★11月27〜29日　ネーションズチャンピオンシップ順位決定戦（英ロンドン）

　※時間は全て日本時間。★はネーションズチャンピオンシップ。マオリ・オールブラックス戦は非テストマッチ