敵地パイレーツ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打2打点だった。サイ・ヤング賞で大谷のライバルとなる敵先発は6回2失点だったが、降板後に救援陣が大炎上。日本人ファンからも同情の声が上がった。

パイレーツ先発は昨季サイ・ヤング賞に輝き、今季は大谷と同賞を争う剛腕スキーンズ。この日の大谷との対戦は、3打数無安打と封じた。

6回2失点7奪三振で降板。その後、パイレーツ救援陣が大炎上して自身の好投も勝利にはつながらなかった。大谷は7回に適時二塁打を放ったが、X上の日本人ファンからはスキーンズへの同情の声も上がった。

「スキーンズはこのチームで優勝できるんだろーか」

「6回2失点にまとめた後、7回にチームが10失点してるのをスキーンズはどんな気持ちで眺めていたのか…」

「既視感あると思ったらエンゼルス時代の大谷翔平だった、、」

「大谷くんのエンゼルス時代もこんな試合たくさんあった スキーンズつらいね」

「降板した途端に10得点され試合を決められる スキーンズ投手の才能が無駄遣いされてる感が凄すぎる」

大谷は10日（日本時間11日）の同カードで先発マウンドに上がる予定となっている。



（THE ANSWER編集部）