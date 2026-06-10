新作キターーーーッ！【モスバーガー】夏が似合う「爽やかドリンク」飲んでみた♡

【モスバーガー】から、暑い日に飲みたくなる「爽やかドリンク」が登場しました。白桃とレモンを組み合わせたソーダやミルクティーなど、気分に合わせて選べるラインナップ。5月20日から期間限定で販売されているので、この夏ぜひ味わってみて。

白桃 × レモンの爽やかドリンク

「レモンまるまる 1個分！ 白桃ソーダ with 国産白桃 & レモンソース」 \590（税込）

国産白桃と瀬戸内レモンを使ったシロップを、ソーダで割った一杯。カラーのグラデーションが美しく、思わず写真を撮りたくなります。シロップは白桃感があって甘めの味わい。白桃好きも満足しそうな、美味しさです。

まるごと1個分のレモン入り！

見た目はレモン感強めながら、実際に飲んでみると酸っぱすぎず飲みやすい一杯。インパクトのあるくし切りのレモンは、まるごと1個分入っているのだとか。レモンを潰さず飲めば白桃メインの味わいに、潰せばレモンの酸味を楽しめるドリンクへと変化します。爽やかな風味で、バーガーとの相性も抜群です。

紅茶を使った新作ドリンクも登場

「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」 \420（税込）

オリジナルのティーシロップに、アイスティーとミルクを合わせた一杯。紅茶の香りがふわっと香り、濃厚なミルクの味わいが口いっぱいに広がります。

濃厚なのに後味スッキリ

紅茶らしさも濃厚なミルク感も感じられるのが魅力。甘すぎず、むしろ後味は軽やか。ついつい手が伸びてしまい、あっというまに飲み終わっていました。暑い日でも飲みやすいドリンクで、ミルクティーが好きな人におすすめしたい一品です。

リピしたくなる美味しさの、モスバーガーの新作ドリンク。気になる人はぜひチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S